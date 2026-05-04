Diego Santilli atiende al PRO y afianza acuerdo con La Libertad Avanza

Este martes a las 15:30, en el cuarto piso de la sede del PRO en el barrio de San Telmo, Diego Santilli le dará atención VIP a los intendentes opositores a Axel Kicillof. El ministro del Interior será recibido por Cristian Ritondo y Soledad Martínez para escuchar de boca de los jefes comunales macristas un diagnóstico sobre la falta de obra pública en sus distritos y la delicada coyuntura social que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

El gesto de Santilli con los Intendentes del PRO se da a menos de una semana de la marcha de los alcaldes peronistas al ministerio de Capital Humano en medio del recorte de fondos para comedores y asistencia social en la provincia a partir de la millonaria deuda que Nación mantiene con la administración de Axel Kicillof, un operativo de asfixia financiera de La Libertad Avanza para debilitar su gestión de cara a las elecciones del próximo año.

La movilización del peronismo bonaerense a Capital Humano, donde Sandra Pettovello les colgó un cartel responsabilizando a Kicillof pro la crisis en los municipios, fue para reclamar una deuda de $220.000 millones en fondos alimentarios (SAE y MESA). La ministra se negó a recibir a los intendentes presentes, entre quienes estaban Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Menéndez (Merlo), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), pero montó un operativo policial para impedir su acceso a la sede de la cartera nacional.

Santilli, quien está perfilado para competir como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires en 2027, tendrá otra actitud este martes con los jefes comunales del PRO. Irá a domicilio, a la sede partidaria del barrio de San Telmo, para hacer un repaso de las obras de infraestructura necesarias en sus distritos y las necesidades de cada uno de los municipios donde gobierna el macrismo. El Ministro del Interior tiene dentro de su estructura a la subsecretaria de municipios a cargo de Carlos D' Abate.

Pero Santilli también sumó a su estructura a un exintendente del PRO. Se trata de Ezequiel Galli, exalcalde de Olavarria y actual titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior con rango de subsecretaría. Será la primera visita del funcionario nacional desde que se sumó al gabinete de Javier Milei y también la bienvenida formal de la nueva estructura partidaria del PRO bonaerense que viene de ratificar las jefaturas de Soledad Martínez (Vicente López) y de Ritondo, artífice con Karina Milei del acuerdo en la provincia de Buenos Aires que se impuso en las elecciones legislativas nacionales de octubre pasado.

Más allá de los problemas de gestión de los intendentes del PRO, el recibimiento a Santilli termina empoderando al Ministro del Interior en su camino hacia la candidatura para la gobernación tras el aval que le otorgó la hermana de Javier Milei al sumarlo al ultimo encuentro de La Libertad Avanza en Suipacha. El "Colo" reemplazó a José Luis Espert al frente de la boleta violeta en las legislativas de octubre y logró revertir los casi 14 punto de ventaja que el peronismo había obtenido en los comicios locales desdoblados de la provincia. Logro al que le sumó una tregua con con los gobernadores en el Congreso, lo que le posibilitó a Javier Milei la aprobación de leyes clave como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y hasta la baja de la edad de imputabilidad.

Gobernador PRO

De hecho, Santilli se reunió este lunes por la mañana con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, otro dirigente con origen PRO. El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada y formó parte de la agenda de trabajo conjunto entre la Nación y esa provincia. Durante la reunión, conversaron sobre distintos temas de gestión, entre ellos el estado de las rutas nacionales que atraviesan el distrito y la relación fiscal entre Nación y Entre Ríos.

Con respecto a la reforma electoral que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación, el gobernador Frigerio expresó "la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".

A nivel bonaernse, Ritondo viene de darle a Santilli su apoyo explícito como candidato a gobernador y a pesar de que el PRO y LLA se encaminan a replicar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional Mauricio Macri podría optar por una estrategia diferenciada. El jefe del PRO aspira a poner un candidato presidencial propio para hacer valer el peso de su partido de cara a un eventual balotaje en el cual Milei tenga que ceder posiciones y armar el gobierno de coalición que le negó a Macri en este primer mandato.

Mensaje a La Libertad Avanza

Algunos de los intendentes que estarán presentes este martes en la sede del PRO junto a Santilli son Juan Ibarguren (Pinamar), Marcelo Matzkin (Zárate), Jorge Etcheverry (Lobos), Juan Fiorini (Junin), Ramón Lanús (San Isidro) y Rodrigo Aybar (Tres de Febrero), entre otros. Son parte de la representación territorial que apoyó la renovación de autoridades del partido en febrero con el aval de Santilli alias "Colo", Guillermo Montenegro a quien laman "Gordo" y Néstor Grindetti, además de legisladores nacionales y provinciales.

El encargado de adelantar que el PRO compartirá boleta y candidato a gobernador bonaerense con LLA fue "el Cabezón" Ritondo, jefe del partido en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales impulsores de Diego Santilli como sucesor de Axel Kicillof. “Para mi, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo", adelantó en diálogo con la prensa tras la cumbre partidaria del jueves pasado en Parque Norte. “Los intendentes del PRO ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor. Vamos a trabajar para volver a gobernar la provincia y sacarla del lugar oscuro que le dio el kirchnerismo. Somos parte de la nueva generacion de PRO que va a ser alternativa en 2027", fue el mensaje que dejó Soledad Martínez de cara al encuentro de este martes.