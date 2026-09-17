El Gobierno confirmó refuerzo en la custodia de Olivos: argumentan visita de León XIV Por Liliana Franco + Agregar ámbito en









La medida contempla la transferencia de responsabilidades y bienes de la Residencia Presidencial de Olivos en un plazo máximo de 60 días. También prevé la disolución de su Administración General.

La Casa Militar asumirá la seguridad integral de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias del Presidente.

Como anticipó Ámbito, Gobierno anunció este jueves una reorganización de la estructura de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, que quedará bajo responsabilidad integral de la Casa Militar. La medida también alcanzará a las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia.

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Según informó oficialmente el Gobierno, la transferencia de las responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar se completará en un plazo máximo de 60 días.

Desde el Gobierno señalaron que la reorganización se implementará en el marco de la "escalada de la inseguridad a nivel global" y también estará vinculada con la visita del papa León XIV a la Argentina, que demandará el ingreso de personal externo para la realización de obras y la prestación de servicios destinados al acondicionamiento de la visita oficial.

Qué funciones asumirá la Casa Militar La Casa Militar centralizará las funciones de seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. La medida también contempla, según el comunicado, la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los lugares donde se encuentre el Presidente, tanto dentro del territorio nacional como durante sus actividades en el exterior.

El Gobierno encuadró esta iniciativa en las facultades de la Casa Militar y en lo establecido por la Ley de Defensa Nacional.

Disuelven la Administración General de Olivos Como parte de la reorganización, el Gobierno dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. La medida establece además una separación entre las funciones de seguridad, administración y control. Según explicó el Gobierno, este esquema permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la residencia presidencial. La transferencia integral de responsabilidades y bienes deberá concretarse dentro de los próximos 60 días, de acuerdo con el cronograma informado oficialmente.