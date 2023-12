"Los trenes no se venden", el hit que sonó en Constitución tras el DNU de Javier MIlei

El cántico de "los trenes no se venden", mancomunó a empleados ferroviarios y pasajeros bajo una clara consigna en contra de la privatización propuesta por el presidente Javier Milei.

Los usuarios que salían de usar el servicio, al ver la protesta de los ferroviarios, no dudaron en plegarse al reclamo en un claro apoyo contra la idea de entregar los servicios al capital privado.

"No se venden, los trenes no se venden..."

El Gobierno anunció la desregulación económica mediante un DNU, que se publicará en pocas horas en el Boletín Oficial, y llega para modificar una innumerable cantidad de leyes, entre ellas, se dispone la derogación del régimen de sociedades del Estado y de la normativa que impide la privatización de empresas públicas.

Por ello los trabajadores de Trenes Argentinos se manifestaron en una de las estaciones cabecera de la Línea Roca.

"No se venden, los trenes no se venden, los trenes no se venden", se escucho durante varios minutos de la jornada.