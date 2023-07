Lula da Silva consideró "inaceptable" la exigencia ambiental de la Unión Europea

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , acusó este martes a los países ricos de no haber cumplido ninguno de los acuerdos ambientales de las últimas décadas y calificó de "inaceptable" las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur , que hoy se reúne en Puerto Iguazú.

Lula se refirió específicamente a una carta adicional (side-letter) enviada en marzo por la UE en la cual, según el gobierno brasileño, existirían amenazas de sanciones en caso de no cumplir con estándares europeos de cumplimientos ambientales.

"Eso es inaceptable, uno no puede imaginar que un socio comercial tuyo pueda imponer condiciones" , aseguró Lula, quien asumirá la Presidencia semestral del Mercosur y tiene como objetivo firmar con la UE el acuerdo que se negoció durante más de dos décadas.

Un entendimiento general fue firmado en 2019 por los países de ambos bloques, aunque no fue ratificado y sigue siendo negociado.

En ese sentido, dijo que será de especial interés la respuesta que prepara el Mercosur para la UE y que la próxima cumbre entre la Celac y los europeos en Bruselas este mes será una "oportunidad" para discutir la carta adicional que irritó a Brasil.

Cumbre del Mercosur

Lula hizo estas declaraciones en el programa Conversación con el Presidente que se emite en los medios públicos brasileños desde Puerto Iguazú, Misiones.

“Quiero tener una presidencia ejemplar del Mercosur. Quiero dedicarme para que, en estos seis meses, podamos incluso cerrar el acuerdo con la Unión Europea y empezar a pensar en otras cosas. Queremos discutir el acuerdo, pero no queremos que nos lo impongan", sostuvo.

Tal como había hecho en Francia hace dos semanas, el jefe de Estado acusó a las naciones ricas de no haber cumplido los compromisos globales ambientales mientras buscan exigir a los países en desarrollo que buscan compensaciones para preservar sus bosques, selvas y recursos naturales.

"Los países ricos no cumplieron ningún acuerdo, ni el Protocolo de Kyoto, ni la COP20 de Copenhague, no cumplieron las decisiones de Rio 92 y no van a cumplir el Acuerdo de París", sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Compromiso medio ambiental

Lula anunció que en agosto en Belém organizará la cumbre de los países amazónicos para buscar una voz común frente a la política contra el cambio climático con el objetivo de que los países ricos inviertan o hagan donaciones para que se pueda mantener preservada la selva y se les puedan otorgar opciones económicas a los más de 25 millones de personas que viven en la región en Sudamérica.

En la cumbre estarán invitados países del grupo BIC fundado por Brasil, Indonesia y Congo, que deben convertirse en socios climáticos de Brasil en el llamado diálogo Sur-Sur.