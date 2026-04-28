Lula promulgó en Brasil el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea + Seguir en









El entendimiento comenzará a implementarse de manera progresiva desde el 1 de mayo. El mandatario brasileño lo presentó como una señal a favor del multilateralismo.

Lula firmó el decreto en Brasilia y defendió el acuerdo como una señal de apoyo al multilateralismo. F24

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este martes en Brasilia el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de que el texto fuera aprobado por el Congreso brasileño. La firma del decreto representa un nuevo paso institucional para la puesta en marcha de un entendimiento considerado estratégico para ambos bloques.

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El acto se realizó en el Palacio de Planalto, con la presencia de autoridades del Gobierno y representantes parlamentarios. Según lo establecido, el acuerdo comenzará a entrar en vigencia de forma gradual a partir del 1 de mayo, con un esquema de reducción progresiva de aranceles.

Lula defendió el acuerdo y apuntó contra las medidas unilaterales Durante la ceremonia, Lula destacó el largo proceso de negociación que derivó en la firma del tratado. “Este acuerdo se hizo a hierro, sudor y sangre, porque hay muchos intereses que intentan impedir que Brasil crezca y dispute espacio. Llega en un momento muy importante, al reforzar la idea consagrada del multilateralismo”, sostuvo.

El mandatario también vinculó el avance del acuerdo con el escenario internacional y cuestionó las políticas comerciales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Después de que (Trump) tomó las medidas que tomó, practicando gravámenes de forma unilateral contra el mundo entero, la respuesta que la Unión Europea y Brasil le dieron al mundo es que no existe nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia, en el multilateralismo y en la relación cordial entre las naciones”, afirmó.

El tratado había sido firmado el 17 de enero en Paraguay, después de más de 25 años de negociaciones entre los dos bloques. El texto contempla la reducción o eliminación gradual de aranceles sobre más del 90% del intercambio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El acuerdo integrará un mercado de más de 700 millones de personas, al conectar al Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión plena- con la zona europea. Además, Lula señaló que el entendimiento podría servir como antecedente para otras negociaciones comerciales, entre ellas las que involucran a Singapur, Canadá y la eventual incorporación de Colombia al bloque regional.