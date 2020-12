Lula dijo que sueña con una "América Latina grande" pero que sea "fuerte para negociar"

"Mi experiencia política muestra que es posible construir una democracia soberana y construir entre nosotros un bloque fuerte para negociar políticamente, económicamente", enfatizó da Silva en un mensaje grabado para concluir el evento por Facebook.

Lula manifestó que considera necesario "construir una América Latina grande, soberana, unida, sin subordinarse a ningún grupo económico y mucho menos a Estados Unidos".

Asimismo, expresó que "la lucha por la democracia es de todos los días, a toda hora" y destacó que "la única lucha que se pierde es la que no se hace".

En el acto también participaron el excanciller de Brasil, Celso Amorim, y el senador nacional del Frente de Todos y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli.

"Tenemos Mercosur y Unasur como integradores. Y La Celac es un mecanismo de coordinación pero es muy importante en relación de la pandemia, en defensa de intereses de la región. Esos niveles de integración profunda requieren de un poco de distancia de Estados Unidos para que puedan ocurrir", señaló Amorim.

A su vez, expresó que más allá de los aspectos técnicos, los "desafíos centrales de la integración son políticos y tienen que ver con los intereses del gran capital, de la superpotencia (Estados Unidos) de nuestro continente".

"No hay duda de que nuestra integración no es vista con buenos ojos por el establishment. Hoy la integración suramericana no es una cuestión esencial, sino existencial", indicó el exjefe de la diplomacia brasileña.

Por su parte, Parrilli advirtió sobre "la cuestión cultural que nos quieren meter sobre que somos el 'patio trasero' del mundo".

"En la región nunca hubo un proceso tan íntegro como el que se dio con Lula, con (Hugo) Chávez en Venezuela, con (Néstor) Kirchner en Argentina. Y luego vino la arremetida en contra de Estados Unidos", agregó.