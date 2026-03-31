Elecciones en Brasil: Lula da Silva repetirá la fórmula con Geraldo Alckmin como vicepresidente

El presidente brasileño ratificó a su compañero de fórmula para los comicios de octubre, en un escenario de paridad con la oposición.

Lula apuesta a la continuidad de su fórmula para enfrentar una elección ajustada.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , confirmó que Geraldo Alckmin volverá a ser su candidato a vicepresidente en las elecciones de octubre , en una decisión que busca sostener el apoyo del centro en medio de una disputa electoral que se perfila ajustada.

El anuncio ratifica la continuidad de una alianza política que ya fue clave en las elecciones de 2022. Alckmin, de 73 años y con trayectoria en el centroderecha , dejará su cargo como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, aunque seguirá como vicepresidente hasta que se realicen los comicios.

La decisión apunta a consolidar una fórmula que logró ampliar la base electoral de Lula, especialmente entre votantes moderados, y que ahora busca repetir ese equilibrio en un escenario competitivo.

De cara a las elecciones, Lula enfrentará como principal adversario al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Según las últimas encuestas, ambos espacios se encuentran en situación de empate técnico.

El oficialismo apuesta a la experiencia y el perfil dialoguista de Alckmin para sostener apoyos clave y reforzar la imagen de gobernabilidad en un contexto político polarizado.

La figura de Alckmin representa uno de los cambios más significativos en la política brasileña reciente. Antiguo adversario de Lula, el actual vicepresidente fue su competidor en las elecciones de 2006, cuando el líder del Partido de los Trabajadores se impuso con el 61% de los votos frente al 39% de su rival en la segunda vuelta.

Sin embargo, años después, ambos sellaron una alianza estratégica que permitió atraer al electorado de centro y resultó determinante para la victoria en 2022.

Flavio Bolsonaro Flávio Bolsonaro aparece como el principal rival de Lula en una elección reñida.

Un rol central en la gestión y en la política económica

Desde su llegada al gobierno, Alckmin se consolidó como uno de los dirigentes de mayor confianza de Lula y asumió responsabilidades en temas sensibles. En su rol como ministro, encabezó negociaciones con Estados Unidos por la imposición de aranceles de hasta el 50% a productos brasileños.

Tras meses de tensión, el gobierno de Donald Trump decidió retroceder y eliminar la mayoría de esas medidas, en un proceso en el que Alckmin tuvo un papel central.

Con experiencia como gobernador de São Paulo durante cuatro mandatos, además de haber sido intendente, diputado y candidato presidencial en 2006 y 2018, el vicepresidente vuelve a posicionarse como una pieza clave en la estrategia electoral de Lula.