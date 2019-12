Macri a 5 días de romper récord que viene de 1928

Mauricio Macri tiene una obsesión que lo va poniendo cada día más nervioso a medida que se acerca el traspaso presidencial. Envuelto en el fracaso económico que marcó los dos últimos años de su gobierno se fijó pasar a la historia en este tramo de su vida como el único presidente no peronista que le entregó el mando a otro sin romper tiempos ni ritos constitucionales. Desde 1928 que esto no pasa, cuando Marcelo T. de Alvear le pasó el mando a Hipólito Yrigoyen para su segunda presidencia. Fue precisamente ese mandato el que inauguró la temporada de golpes militares que no frenó hasta 1983.