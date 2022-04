Fernando Iglesias cargó contra la marca Marolio: cuál fue la respuesta de sus seguidores

Agregando además que durante el gobierno del expresidente "venían cerrando industrias y fábricas". Y contrapuso esto con la situación del gobierno actual, con el que "el sector alimenticio está creciendo, como toda la industria del país".

"Creemos que es el momento de invertir, Argentina tiene condiciones muy favorables. Estamos obligados a producir para darle de comer al mundo", remarcó el empresario.

En ese marco, iglesias no tardó en responder y publicó una foto de Fera con la frase "Con Macri me hice peronista". Y opinó: "Nunca compré productos Marolio, pero ahora no pienso seguir haciéndolo".

La disputa se convirtió rápidamente en un extenso debate en las redes sociales y con muchos usuarios que festejaron los dichos de Fernando Iglesias.

Uno de los adeptos de Iglesias publicó: "Qué olio! Rancio, rancio, Ni Marolio, ni Querubín, ni Nucete, sigan pasando marcas, para incluirla en la lista de LO QUE NO HAY QUE COMPRAR!".

"Marolio produce productos de primera calidad dentro del standard de la industria nacional, y los consumo habitualmente", afirmó otro usuario. Y el propio Fernando Iglesias se encargó de responderle: "Por eso cree que Milagro Sala es una presa política. Afloje con las latas de MAROLIO y quizás cambie de opinión", afirmó.