Magistrados alertan por faltas a la independencia judicial: todos los detalles

Además, se estudiaron los avances que se lograron mediante la adopción de normas y políticas encaminadas a mitigar estas complicaciones.

Agenda de la AMFJN junto con Colegio de Abogados

El diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial argentino detalla los siguientes puntos:

El contexto relevado en Argentina, como así también la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y de los ministerios

y de los ministerios La organización del Conseja de la Magistratura de la Nación, destacando el proceso de selección y nombramiento de Magistrados

Los proceso disciplinarios y traslados

Capacitaciones

Gestión del Gobierno judicial

Poderes administrativos y financieros en cuanto a injerencias y presupuesto

Seguridad. tanto física como jurídica, de los operadores de la justicia

Corrupción en el sistema judicial; e inclusión cuestiones de género

Sobre las capacitaciones, se llevan adelante:

Programa de Capacitación en Materia de Perspectiva de Género (Ley Micaela - N°27.499): Es obligatorio para aquellas personas que concursen para ser Jueces nacionales o federales (conf. resolución CM 269/19) con el fin de brindar las herramientas necesarias para articular en un nivel teórico y práctico los ejes de igualdad de género y acceso a la justicia. Programa de Capacitación para garantizar la formación integral ambiental con perspectiva de desarrollo sostenible (“Ley Yolanda” – N°27.592): busca la concientización y reconocimiento de la complejidad de la temática ambiental, la visualización del ambiente, la naturaleza y los ecosistemas, advertir las responsabilidades comunes y diferencias en los impactos que el hombre genera en la naturaleza. Asimismo, identifica que para resolver problemas ambientales se requiere la coordinación de múltiples competencias administrativas a través de diversas áreas públicas. Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFAMAG): destinado a la formación de quienes desean acceder a la Magistratura en las competencias profesionales necesarias para el desempeño de la función Judicial.

Justicia.jpg La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional celebró el 21 de noviembre de 2019 una jornada bajo el lema “Desafíos en la implementación del Código Procesal Penal Federal para el Territorio Nacional”. Imagen de Sang Hyun Cho en Pixabay

"Las capacitaciones no responden a intereses políticos, quizás algunas de las ofrecidas tengan alguna ideología jurídica, pero ello no implica necesariamente que estén controladas por el poder político", indicó el reporte al que tuvo acceso Ámbito. Y añadió: "Cuando aparecen institutos jurídicos novedosos, sobre todo los importados de otras legislaciones, la capacitación objetiva (sin tinte ideológico) resultaría provechosa, pues la capacitación en materia de estándares internacionales no es de carácter obligatorio para la judicatura y tampoco el juez puede imponer al personal a su cargo capacitaciones de acuerdo a las necesidades que considere pertinentes".

Corrupción en el sistema judicial

A continuación, los casos más recientes:

Juez Walter Bento

El 05 de mayo de 2021 fue imputado por la Fiscalía General de Mendoza por asociación ilícita, cobro de sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se lo acusó de dirigir una red de corrupción que incluía abogados y un funcionario de aduanas asesinado.

Juez Raúl Juan Reynoso

El 25 de marzo de 2019 fue sentenciado a trece años de prisión, inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por el término de 35 años, inhabilitación absoluta por igual término que el de la condena a prisión y multa por ser responsable de favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes (delitos de concusión y prevaricato).

Juez Eduardo Freiler

El 17 de noviembre de 2017 fue destituido por enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones tras un Jurado de Enjuiciamiento al que lo sometió el CM. Se lo acusó de omisión de información en su declaración jurada, de un incremento patrimonial injustificado, de gastos que no condijeron con sus ingresos, de incumplimiento de obligaciones fiscales y de alegar motivos falsos para obtener licencias con goce de sueldo.

Cómo está integrado el Poder Judicial de la Nación

El PJN está integrado por los siguientes órganos:

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de Apelaciones

Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en el interior del país Cámaras Nacionales con competencia sobre cuestiones ordinarias (no federales) dentro de la Ciudad Cámaras Federales con asiento en la Ciudad

Consejo de la Magistratura de la Nación (CM)

Nominación, selección y nombramiento de magistrados y jueces

El proceso de selección de jueces se desarrolla de la siguiente manera:

El Presidente nombra a "ministros" con acuerdo de la Cámara de Senadores. Allí, se requiere el voto positivo de dos tercios de los miembros presentes. En tanto, para ser ministro de la CSJN, se debe: ser abogado graduado en universidad nacional, con ocho años de ejercicio y reunir las condiciones para ser senador, es decir tener al menos 30 años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente. La presidencia con acuerdo del Senado nombra a los jueces en base a una terna vinculante remitida por el Consejo de la Magistratura.

Primero, se convoca a un concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes. La convocatoria es publicada en la página web del PJN y del CM con las fechas de los exámenes y la integración del jurado. Además, se deben incluir las pruebas de oposición de los aspirantes al jurado designado antes de realizar la convocatoria.

Finalizado el período de inscripción, se crea un acta donde constan las inscripciones registradas para el cargo en concurso. El listado de inscriptos, junto con el currículum vitae de cada uno, deberá publicarse en el sitio web del PJN y del CM dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de la inscripción. Todo ello para permitir las impugnaciones respecto a la idoneidad de los candidatos (los postulantes podrán objetar el rechazo de su solicitud).

Luego de la evaluación de antecedentes y la calificación de la prueba de oposición, se formula un orden de mérito y se corre vista de las calificaciones, evaluaciones y del orden de mérito resultante a los concursantes. Estos podrán impugnar el orden en el plazo de cinco días hábiles judiciales. Las impugnaciones sólo podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento o en la existencia de arbitrariedad manifiesta.

Posteriormente la Comisión realizará la entrevista personal, convocando a los postulantes con los primeros seis puntajes (si no hay dos mujeres entre los seis postulantes, deben convocarse también a las dos primeras mujeres que sigan en el orden de mérito). Con el resultado de las entrevistas, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial elabora un nuevo orden de mérito, una terna y un dictamen.

Seguidamente, el CM en pleno evalúa en sesión pública la idoneidad, aptitud funcional, vocación democrática y real compromiso con la sociedad de cada candidato. En base al dictamen de la Comisión y los resultados de la audiencia, se podrá aprobar el concurso. Los candidatos deben realizar un examen psicotécnico de carácter reservado (excepto para el postulante).

Uno de los cuestionamientos en los nombramientos es que no existe una carrera judicial en Argentina. "Para acceder a la judicatura en cualquier órgano del PJN no es necesario haber desarrollado ningún cargo judicial con anterioridad. De ahí que sea posible, por ejemplo, ser designado ministro de la CSJN sin antes haber ejercido ningún otro cargo en el PJN", sostuvieron.

Mecanismos del proceso de selección y nombramiento de magistrados