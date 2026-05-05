Rechazaron el pedido para detener a Manuel Adorni por falta de "riesgo real o grave"

El fiscal Gerardo Pollicita desestimó el pedido de la diputada Marcela Pagano al señalar que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento.

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó este martes el pedido para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete , Manuel Adorni , luego de considerar que no existe un “riesgo real o grave” para proceder al arresto del funcionario en esta instancia de la investigación.

La fiscalía desestimó así el pedido de la diputada Marcela Pagano al señalar que no se verifican los “ extremos necesarios ”, como fuga o entorpecimiento , para justificar una medida de esa envergadura.

No obstante, Pollicita sí dejó abierta la posibilidad de evaluar otras medidas cautelares, como por ejemplo prohibirle el contacto con determinados testigos.

Mientras tanto, la Justicia ya ordenó el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar el supuesto intercambio de mensajes que habría mantenido tanto con Manuel Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

La diputada Marcela Pagano había solicitado este lunes la detención de Manuel Adorni por, supuestamente, "haber apretado a un testigo" previo a su declaración, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito.

En diálogo con Ámbito, la legisladora explicó que hay dos causales por las cuales se le puede pedir la detención a Adorni: riesgo de fuga -este no sería el caso- y entorpecimiento en la causa, que es lo que surgió hoy de la declaración del contratista.

Pagano presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun” por analogía agravada al funcionario en ejercicio. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.

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Según la denuncia, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”, además de que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.

Pagano se hizo eco de las versiones periodísticas sobre la declaración en la Justicia de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita ya que como denunciante no tiene acceso directo a la causa. "Según estas versiones, Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono", indicó.

En ese contexto, la diputada argumentó que esto se trata de una maniobra concreta de interferencia en la causa, ya que el testigo es considerado central para acreditar presuntas irregularidades económicas.