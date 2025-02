Malestar en el gobierno de Javier Milei por las declaraciones del nuevo subsecretario de Ambiente

En su conferencia habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni, explicó este viernes: “Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios”. “No es ni más ni menos que eso. Se pondrá en contacto con la profundidad del tema porque todavía no es funcionario, por lo tanto le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre”, añadió.

Si bien el nombramiento de Brom continúa por ahora en curso, el vocero presidencial aclaró que hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial no está confirmado el caso. Según pudo saber Ámbito, el funcionario se salvará por esta vez de la "guillotina" y podrá asumir su cargo.

En otro tramo de su conferencia, Adorni sostuvo que “hay cuestiones que se alejan de la agenda del presidente y cuando hay funcionarios que, con lo que piensan o transmiten se alejan, dan un paso al costado”. En este marco, vale recordar que apenas días atrás el Gobierno expulsó de sus filas al extitular de ANSES, Mariano De Los Heros, por hablar de la reforma previsional que tiene en carpeta el oficialismo.

“Un funcionario de Gobierno no puede hablar sobre temas que desconoce o no maneja perfectamente, pero Brom no es funcionario aún, asta que no asuma no lo confirmamos, pero es el posible que sea el nuevo subsecretario”, concluyó.

Otro funcionario de Milei en la cuerda floja

Lucas Llach, asesor clave en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, también pasó a conformar en las últimas horas la lista negra de funcionarios del oficialismo.

Lo que molestó a la mesa del Gobierno, especialmente al asesor presidencial Santiago Caputo, fue la defensa de Llach a los economistas Roberto Frenkel, José María Fanelli, Martín Rapetti y Sebastián Katz, integrantes de la consultora CEDES, a quienes el periodista Alejandro Fantino acusó de ser “econochantas” que exigían una devaluación porque su “principal entrada de guita” es la venta de informes al exterior en dólares.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lucasllach/status/1889383127539429603&partner=&hide_thread=false Lo de Fantino diciendo que economistsas del CEDES quieren tipo de cambio alto para ganar más guita es de las mayores berreteadas que he escuchado últimamente. He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disguta el cepo y xq defendían el tc… — lucas llach (@lucasllach) February 11, 2025

Ante esto, el exvicepresidente del BCRA publicó: "He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disgusta el cepo y porque defendían el TC inflacionario de Néstor, pero es su posición de toda la vida, no es por guita".

Ante esto, el conductor del streaming oficialista La Misa Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", cuestionó: "Llach, no podés defender a los que bardean al gobierno por no querer devaluarle el sueldo a los pobres, siendo parte del gobierno. Último aviso".

La última oración de Parisini podría no ser tomada en cuenta si no fuera porque, en otras ocasiones, utilizó la misma expresión al anticiparse a las salidas de Fernando Villela, exsecretario de Agricultura, y de Julio Garro, subsecretario de Deportes.

Además, en la misma línea se expresó Lucas Luna, quien al igual que Caputo ocupa una oficina en el Salón Martín Fierro ide Casa Rosada y es uno de los principales referentes de las Fuerzas del Cielo, la agrupación política libertaria que se atribuyó ser "el brazo armado" de La Libertad Avanza.