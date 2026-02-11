Marcha, cese de actividades y rosca: la estrategia de los sindicatos para lograr cambios en la reforma laboral

La CGT enfrenta su mayor desafío. Tiene la cancha inclinada, pero apuesta a negociaciones de último momento que logren desmechar todo lo posible el proyecto de ley. La calle jugará su papel.

Llegó la hora. Tras meses de negociaciones, el Senado debatirá este miércoles la reforma laboral del Gobierno. Los sindicatos la rechazan y hasta último momento intentarán, al menos, lograr modificaciones. La CGT encabeza la estrategia y apuesta a una marcha masiva frente al Congreso que influya en la rosca de Palacio. Otros gremios se diferencian del triunvirato y harán paro o cese de actividades para tensar una votación que, a priori, pinta desfavorable.

" No es modernización. Es ajuste sobre las y los trabajadores". Con esta consigna, la CGT encabezará este miércoles la marcha al Congreso en contra de la reforma laboral. Con la foto de una plaza llena y ruidosa, el triunvirato intentará i nfluir en los senadores dudosos para quitar los artículos más sensibles para los sindicatos. " Calculamos que va a ser muy importante y vamos a tratar de evitar los quilombos. Expectativas hay", anticipó a este medio Horacio Arreceygor , secretario de Prensa de la CGT.

El martes la CGT intensificó las negociaciones en Palacio tras conocer el proyecto definitivo que, prácticamente, no atiende ninguno de sus reclamos. Todos los hombres fuerte de la centra están hablando con todos los sectores. Desde José Mayans, del peronismo, hasta Martín Menem , uno de los pocos vínculos de diálogo con el Gobierno. Hasta la semana pasada, uno de los triunviros se mostraba confiado en desmembrar la ley.

En un rosca silenciosa, la CGT también habla con los gobernadores dialoguistas, quienes juegan al misterio para definirse. Están a favor de una reforma, pero afirman que el proyecto necesita cambios. Hasta ahora, no se expresaron puntualmente a favor o en contra de alguno de los puntos laborales . Sólo de lo fiscal, resuelto en parte, con la quita del artículo sobre impuesto a las ganancias.

El viernes la CGT descartó la carta del paro general y se inclinó por una movilización al Congreso. Otros gremios decidieron avanzar con paros sectoriales o cese de actividades para endurecer la protesta y facilitar la participación de sus trabajadores. En esa línea, los gremios de transporte no pararán, pero dirán presente en la marcha.

“Nosotros queremos garantizar que la gente llegue. Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres -detalló-, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional", explicó Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

El gremio de transporte que sí hará paro será el de subte, pero a partir desde las 21 hasta el cierre. De esa manera, los metrodelegados no perjudicarán a quiénes quieran movilizarse, pero podrán expresar su rechazo al proyecto libertario.

Otro gremio importante que también parará, pero a partir de las 10, será la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) liderada por Abel Furlán, uno de los gremios más golpeados por la situación económica. “Nada está perdido cuando los trabajadores tienen esta voluntad de pelea”, alentó Furlán este martes, en una marcha en Rosario.

A la UOM se le suman, entre otros, el sindicato de Aceiteros y los agrupados en las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), como el docente y el estatal de ATE, que harán paro y movilización este miércoles. Estas organizaciones conformaron un Frente Sindical para dar una pelea en contra de la reforma laboral. Los capítulos previos fueron en Córdoba y Rosario, con marchas en distritos dialoguistas.

La izquierda también aportarán para el cese de tareas a nivel nacional. El Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), entre otras, pararán.