El BCRA desaceleró las compras de dólares, mientras las reservas bajaron casi u$s100 millones: los motivos

Los activos internacionales se contrajeron luego de que la entidad monetaria tuviera que afrontar pagos de obligaciones a organismos.

El Banco Central (BCRA) desaceleró la compra de divisas , mientras las reservas brutas cayeron u$s91 millones este martes luego de la cancelación de un pago a organismos multilaterales, confirmaron fuentes del BCRA.

Por su parte, los activos internacionales del BCRA se contrajeron tras dos ruedas consecutivos al alza, afectados también por la fluctuación en el precio del oro , según señalaron a Ámbito fuentes de la institución. El metal precioso registró una caída superior al 0,5% en la jornada.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.406.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 10 de febrero

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 10 de febrero

El dólar CCL cotiza a $1.472,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 10 de febrero

El dólar MEP cerró a $1.428,83 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.456,90, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.758,77, según Binance.