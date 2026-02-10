Congreso: se activan comisiones clave para destrabar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil + Seguir en









La Cámara baja arranca la actividad oficial de las sesiones extraordinarias con la constitución de siete comisiones clave, en medio de la expectativa por el tratamiento de los proyectos clave del oficialismo.

El Congreso conformará este martes comisiones clave (imagen de archivo). Diputados

La Cámara de Diputados puso en marcha este martes la actividad oficial del período de sesiones extraordinarias con la constitución de siete comisiones clave para comenzar a avanzar en el temario que impulsa el oficialismo y tensiona a la oposición.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jornada se encuentra dominada por la formalización de los organismos de trabajo parlamentario que deberán analizar, dictaminar y habilitar el tratamiento en el recinto de los proyectos más urgentes incluidos en la agenda de febrero. Entre ellos, el Régimen Penal Juvenil, con la polémica propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la reforma laboral, eje de fuerte debate político que se discutirá este miércoles en el Senado.

Para que el proyecto de Régimen Penal Juvenil pueda llegar al pleno, las autoridades de la Cámara buscan articular un plenario entre al menos cuatro comisiones. Por eso, la constitución de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia, Niñez y Juventudes es uno de los pasos centrales de la primera jornada de trabajo.

En ese marco, al frente de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes quedó María Gabriela Flores (La Libertad Avanza), y de Justicia, Álvaro Martínez será el nuevo presidente del cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lla_diputados/status/2021219179534127181?s=46&partner=&hide_thread=false [AHORA] COMISIÓN DE FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES



Presidencia: María Gabriela Flores (LLA) @JMilei @MenemMartin @BornoroniG pic.twitter.com/h10KaKrpG7 — Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) February 10, 2026 Congreso: qué comisiones se conformarán este martes En tanto, a las 12 se estima que quede conformada la comisión de Asuntos Constitucionales, que continuará bajo la presidencia del santafesino Nicolás Mayoraz y tendrá entre sus prioridades el tratamiento del tratado internacional con Estados Unidos, aún no girado formalmente al cuerpo.

Más tarde, a partir de las 13, se reunirá la comisión de Legislación del Trabajo, de importancia estratégica para el debate sobre la reforma laboral que el Senado debatirá este miércoles, así como las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Mercosur. El oficialismo había anticipado la constitución de estos siete espacios de trabajo durante los últimos días y requirió a los distintos bloques el envío de los nombres de los diputados que los integrarán. El objetivo explícito es imprimir velocidad al análisis de las iniciativas que dominan la agenda de extraordinarias, en un contexto de fuerte presión política y mediática.