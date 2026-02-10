Economistas advierten que los autos seguirán bajando y recomiendan esperar para comprar

El mercado atraviesa una etapa de transición, con valores y tasas que todavía tienen margen de mejora. Aunque 2025 cerró con buen nivel de ventas, especialistas avisan y aconsejan al consumidor argentino. Los detalles.

Comprar un auto en la Argentina depende de muchos factores y detalles que no deben pasarse por alto

En contra de lo que sugiere el sentido común, el actual escenario del mercado automotor argentino invita a la cautela. Aunque 2025 cerró con un fuerte crecimiento en ventas , distintos indicadores económicos y comerciales muestran que esperar antes de comprar un auto puede ser una decisión más conveniente para muchos consumidores.

Así lo plantearon economistas consultados por Ámbito , quienes coinciden en que el mercado todavía se encuentra en pleno proceso de acomodamiento: los precios no terminaron de ajustarse, la oferta sigue expandiéndose y las condiciones de financiamiento podrían mejorar en los próximos meses.

Durante 2025 se patentaron cerca de 612.000 autos 0km , el mejor registro desde 2018 de acuerdo a la Cámara de Concesionarios -ACARA-, mientras que el mercado de usados superó los 1,8 millones de operaciones , según la Cámara del Comercio Automotor . Sin embargo, para el economista Federico Alonso , estas cifras no representan un techo, sino una etapa dentro de una tendencia más amplia.

“El mercado no se mueve por hechos aislados, se mueve por tendencias”, explicó Alonso. Y agregó que el fuerte repunte del último año respondió, en buena medida, a la liberación de una demanda contenida durante varios años, más que a un equilibrio definitivo de precios.

Según su análisis, el sector automotor atraviesa hoy un proceso similar al que ya vivieron otros rubros, como el inmobiliario o el financiero: una primera etapa de reactivación fuerte, seguida por un período de normalización en el que los valores empiezan a ajustarse.

Precios, financiamiento y más competencia en el mercado automotor

Alonso identifica dos variables centrales que explican por qué todavía hay margen para esperar: los precios y las tasas de interés. Este último punto es clave, ya que cerca del 50% de los autos 0 km se compran con algún tipo de financiación, lo que convierte al costo del crédito en un factor decisivo.

En materia de precios, el economista remarcó que el ajuste no es uniforme en todos los segmentos. Los autos de alta gama ya comenzaron a reflejar bajas tras la reducción del impuesto interno, cuya alícuota pasó del 35% al 18% durante 2025. “Todo indica que podría haber una nueva reducción en el segundo semestre de 2026, lo que volvería a impactar en los modelos más caros”, señaló.

En paralelo, Alonso advirtió que el mercado de autos usados muestra un rezago. Históricamente, cuando bajan los 0 km, los usados acompañan ese movimiento, pero con retraso. “Hoy la brecha entre un auto nuevo y su equivalente usado es más chica de lo normal, lo que sugiere que los usados todavía tienen margen para corregir a la baja”, explicó.

A esto se suma un tercer factor: la creciente competencia. La apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas ampliaron la oferta en un mercado que durante años estuvo restringido. “Cuando hay más oferta, los precios terminan ajustándose. Es una regla básica”, sintetizó Alonso.

En línea con este diagnóstico, el economista Christian Buteler coincidió en que el contexto macroeconómico no presiona al alza los precios. “No es un año donde el consumo vaya a empujar fuerte, ni donde la inflación se vaya a acelerar de manera descontrolada. En ese escenario, esperar para comprar un auto es un razonamiento lógico”, afirmó.

Buteler también puso el foco en el financiamiento: “Las tasas bancarias siguen altas y no acompañaron la baja de la inflación. Además, muchas promociones esconden rebajas implícitas: cuando te ofrecen tasa cero, si vas con efectivo te hacen un descuento, lo que confirma que los precios están bajando”.

Por su parte, la economista Florencia Fiorentin sumó una mirada estructural. “Los precios todavía se están ajustando porque el mercado está cambiando tanto por el lado de la oferta como de la demanda”, explicó. Destacó el ingreso constante de nuevas marcas y la apertura importadora, en un contexto donde ciertos sectores con ingresos en dólares sostienen la demanda.

“Ese proceso todavía no terminó. Eventualmente la demanda se va a satisfacer y el mercado va a estabilizarse en niveles más bajos”, sostuvo Fiorentin, aunque advirtió que las tasas podrían no bajar tan rápido como se espera.

En conjunto, el diagnóstico es claro: el mercado automotor aún no terminó de acomodarse. Con precios en corrección, mayor competencia y un financiamiento que podría mejorar, la paciencia aparece hoy como una estrategia racional para quien evalúa comprar un auto.