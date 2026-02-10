Disconforme con los cambios, la CGT intenta negociaciones de último momento por la reforma laboral

En el proyecto presentado por Patricia Bullrich mantuvo casi todos los puntos sensibles contra los sindicatos. Hay reuniones frenéticas en el Senado y Diputados. Se prepara una marcha masiva frente al Congreso.

No por esperable, el golpe fue menos duro. El proyecto definitivo de reforma laboral que anunció la senadora libertaria Patricia Bullrich mantiene casi todos los puntos sensibles contra los sindicatos. Solo quitaron la baja de aportes a obras sociales y dejaron un plazo de 2 años para mantener la obligatoriedad de la cuota sindical, pero con un máximo del 2% del sueldo. En la Confederación General del Trabajo (CGT) mascan bronca y reactivan reuniones de último momento para intentar más modificaciones cuando se vote en el Senado. Apuestan a una marcha masiva para meter presión.

Tras conocerse el texto definitivo de la reforma laboral, la conducción de la CGT está en estado de alerta, pero prefirieron no salir a expresarse públicamente. A pesar de lo anunciado, todavía creen que hay posibilidades y redoblan contactos y reuniones para intentar más modificaciones. Entre otros, están hablando con José Mayans, jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, y con Martín Menem, presidente de Diputados , según confirmaron a este medio fuentes sindicales.

Este escenario había sido anticipado por el secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygor . "El objetivo era pasar a ordinarias, pero cuando tenés los gobernadores que transan por cualquier cosa, estamos en problemas. Pero hay optimismo de que se van a cambiar varios artículos", afirmó a Ámbito . Ahora, hay prudencia por los resultados, pero las expectativas son menores.

El proyecto mantiene prácticamente casi la totalidad de los puntos sensibles para el financiamiento y el poder de negociación de los sindicatos. Una es la prelación de los convenios colectivos de trabajo. Es decir, que un convenio de empresa prevalece al nacional, aunque sea menos beneficioso para el trabajador. Otro es la ultraactividad . Si un convenio vence, hay un plazo de un año para renovarlo, sino cae su vigencia.

En cuanto al financiamiento , hubo un par de modificaciones, pero solo atenúan un poco el golpe. La cuota sindical (un aporte solidario a los gremios que negocian las condiciones para todos los trabajadores) ya no será obligatoria a partir del 1 de enero de 2018 y no podrá superar el 2% del sueldo. El único logro real es la eliminación de la baja de los aportes a las obras sociales , que iban a ir del 6% al 5%.

Apuestan a una marcha masiva para meter presión

Todos los gremios se preparan para este miércoles una marcha masiva frente al Congreso. El viernes la CGT oficializó una movilización sin paro, pero liberó a los gremios que quieran a tomar medidas de fuerza como cese de actividades para facilitar la participación de los trabajadores. Aspiran a reunir un número mayor al del 18 de diciembre frente a la Casa Rosada.

"Se está laburando con la movilización. Calculamos que va a ser muy importante y vamos a tratar de evitar los quilombos. Expectativas hay. Se laburó para conseguir modificaciones", anticipó a este medio Arreceygor, secretario de Prensa de la CGT.

Algunos de los medios que anunciaron paro para el miércoles son la UOM, Aceiteros y los metrodelegados, pero desde las 21 hasta el cierre. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, optó por ceses de actividades parciales a partir de las 13 que aún no están definidos. "Queremos garantizar que la gente llegue", explicó.

Las dos CTA redoblan la apuesta y convocaron a paro nacional en todos los gremios que nuclean. Incluso el líder de estatales de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a "paralizar todas las actividades para este miércoles para impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores”, indicó.

La cancha parece inclinada para la CGT, pero afirman que todavía puede haber cambios, incluso si se aprueba en el Senado y pasa a Diputados. Internamente, crecen las críticas a la estrategia dialoguista del triunvirato y algunas voces redoblan los pedidos de mayor dureza para las próximas semanas.

Un gremio clave es La Fraternidad, que representa a trabajadores de trenes, es un ejemplo. Su secretario general, Omar Maturano, le dijo a este medio: "Lo más importante de esta reforma es el derecho a la protesta y no lo podemos regalar, al triunvirato parece que eso no le interesa y a nosotros sí porque es la única herramienta que los trabajadores tenemos para resistir la entrega". Si se extiende esta postura dura o no, está por verse. En parte, dependerá del éxito de las últimas negociaciones que haga la CGT.