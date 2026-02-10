Tensión en Santa Fe: se dilata acuerdo salarial con los policías y enfermeros se pliegan a la protesta + Seguir en









Efectivos desplegaron patrulleros frente a la Jefatura de Policía de la ciudad ante la falta de una reunión con las autoridades competentes.

Policías realizan un piquete en Rosario.

Un grupo de efectivos se manifiesta frente a la Jefatura de Policía de Rosario mediante un piquete con patrulleros obstruyendo la calle, en medio de un creciente reclamo por mejoras salariales, condiciones laborales y mayor asistencia en materia de salud mental.

La tensión persiste en la ciudad santafesina luego de que no se concretara el encuentro con el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quien envió a un representante a informar que no estaba disponible, según detalló Gabriel Sarla, vocero de los manifestantes, a TN.

Mientras tanto, desde el sector policial buscan ser recibidos por las autoridades del área para buscarle una salida al conflicto. "Me voy con una sensación bastante vacía. Esperaba volver a trabajar, que vuelva todo a la normalidad y bien. Pero volver con las manos vacías, uno vuelve mal”, detalló Sarla.

La falta de respuesta e iniciativa de las autoridades fue interpretado por los policías como una negativa, por lo que se intensificaron las protestas. En el escenario se vierom llantas quemadas y patrulleros desplegados en medio de calle para cortar el tránsito, una acciónfue acompañado por un "sirenazo". Al reclamo también se sumaron enfermeros y algunos jubilados.

Incluso, en C5N efectivos policiales mostraron supuestos recibos de sueldo en los que se veía que el sueldo básico de un uniformado ronda los 150 mil pesos, monto al cual se suman diversos adicionales.

El ministro de Seguridad de Santa Fe aseguró que los agentes fueron pasados a disponibilidad Por la mañana de este martes, el ministro Cococcioni brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que los 20 agentes involucrados en las protestas fueron pasados a disponibilidad y que se abrirán investigaciones penales. “Vamos a cuidar las políticas que le devolvieron la paz a los santafesinos. Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”, aseguró el funcionario.