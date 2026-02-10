Dólar: el techo de la banda superará los $1.650 a fines de marzo

El INDEC informó que el Índice de Precios del Consumidor de enero fue de 2,9%, por encima de las expectativas.

La inflación de enero fue de 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El techo de la banda cambiaria superará los $1.650 a fines de marzo, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informara que la inflación de enero se ubicó en el 2,9% , un registro por encima de las expectativas del mercado .

Desde el mes pasado, el Banco Central comenzó a indexar las bandas cambiarias al último dato de inflación disponible (dos meses atrás) y abandonó el crawling peg del 1% mensual para el tipo de cambio.

En este marco, el martes 31 de marzo los límites se ajustarán en 2,9% , lo que llevará el techo a $1.653,59 y el piso a $844,03 .

Vale remarcar que el dato inflacionario fue calculado nuevamente sobre la canasta de bienes y servicios 2004/05 , luego de la polémica generada por el fallido debut del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que debía comenzar a publicarse esta semana y fue postergado.

Este martes, el dólar mayorista retrocedió por cuarta jornada consecutiva hasta los $1.406 para alcanzar su nivel más bajo en casi tres mess y acumular una caída de $26 (-1,8%) en lo que va de la semana.

En ese contexto, el tipo de cambio oficial amplió su distancia con el techo de la banda y se colocó a un 12,39% por debajo del mismo, la mayor brecha desde mediados de agosto de 2025.

Para alcanzar el techo conformado a fines de marzo ($1.653,59), el tipo de cambio en el segmento mayorista debería escalar un 17,6%, mientras que para tocar la banda inferior ($844,03) debería perder casi un 40%.

En la jornada de mañana miércoles, el piso de la banda de flotación se ubicará en $883,46, mientras que el techo lo hará a $1.581,83.