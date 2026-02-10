SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
10 de febrero 2026 - 08:49

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 10 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial comenzó la semana en baja, por lo cual la pax cambiaria se mantuvo pese a la aceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Mientras tanto, los activos argentinos muestran una tendencia mixta.

Tras el ruido generado por la interferencia del Gobierno en la salida del nuevo IPC, este martes se conocerá el dato de inflación, reavivando la polémica. En CABA los precios aumentaron 3,1% y las estimaciones privadas a nivel nacional giran en torno al 2,4%.

Por su parte, la city sigue de cerca la evolución de la segunda revisión del programa con el FMI y evalúa los detalles del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU.

Live Blog Post

Dólar: el atesoramiento marcó un récord histórico en 2025 tras el fin del cepo, ¿cómo seguirá este año?

El fenómeno “AC/DC” (antes con cepo/después sin cepo) es lo que explica el quiebre del año pasado en el mercado cambiario local. La demanda de la gente superó a la de la crisis de Cristina y de Macri.

Por Jorge Herrera

Live Blog Post

Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 10 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Live Blog Post

El BCRA aceleró la compra de dólares y adquirió más de u$s170 millones, a la espera de la revisión del FMI

Las reservas del Central volvieron a superar a los u$s45.000 millones. La adquisisión de dólares fue la más alta desde el 14 de enero.

Live Blog Post

Inflación de enero: el INDEC publica el IPC mientras analiza qué hará con el nuevo índice de medición

El dato de inflación de enero se realizará con la canasta de bienes y servicios de 2004/2005, luego de que Luis "Toto" Caputo decidiera no avanzar con la nueva medición.

Por Erika Cabrera.

Live Blog Post

El dólar oficial cayó por debajo de los $1.420 y la brecha con el techo de la banda tocó máximos desde septiembre

Pese a la polémica en torno al dato de inflación y las compras del BCRA, la cotización del tipo de cambio oficial retrocedió por tercera rueda al hilo.

Live Blog Post

La inflación de CABA se aceleró al 3,1% en enero, máximo de 10 meses

Dentro de las divisiones más importantes del Índice de Precios al Consumidor resaltaron las subas en alimentos, hoteles y transporte.

Live Blog Post

Los ADRs trepan hasta 7%, mientras los bonos operan mixtos y el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos

Las pérdidas de la semana pasada indicaron que el selectivo local cayó 6,6% en moneda dura, y los títulos bajaron en promedio un 3%.

Live Blog Post

Rige la ley de Inocencia Fiscal desde hoy: el Gobierno reglamentó el blanqueo y habilita el uso de los "dólares del colchón"

El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial activó el Régimen Simplificado de Ganancias, limitó las fiscalizaciones de la ARCA a ingresos y deducciones y otorgó efecto liberatorio sobre períodos anteriores. También redefinió multas, umbrales penales y el trato a pymes y monotributistas.

Live Blog Post

El mercado enfrenta una semana clave entre la inflación de enero, la licitación del Tesoro y la reforma laboral

El IPC de enero, una nueva licitación de deuda en pesos del Tesoro y el regreso del debate parlamentario marcarán una agenda cargada, en un febrero que arrancó con mayor volatilidad global y señales de alerta en el frente local.

Live Blog Post

La tempestad de febrero en los mercados: ¿volatilidad financiera o señal de un deterioro económico real?

En el momento más agitado de la semana se entrecruzaron las penurias de los metales y las acciones tecnológicas, los margin calls urgentes y las versiones sobre los grandes cambios ad hoc que Kevin Warsh piensa para la Fed.

Por José Siaba Serrate.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias