Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 10 de febrero

El dólar oficial comenzó la semana en baja, por lo cual la pax cambiaria se mantuvo pese a la aceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Mientras tanto, los activos argentinos muestran una tendencia mixta.
Dólar: el atesoramiento marcó un récord histórico en 2025 tras el fin del cepo, ¿cómo seguirá este año?
El fenómeno “AC/DC” (antes con cepo/después sin cepo) es lo que explica el quiebre del año pasado en el mercado cambiario local. La demanda de la gente superó a la de la crisis de Cristina y de Macri.
Por Jorge Herrera
