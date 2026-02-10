Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 10 de febrero

El dólar oficial comenzó la semana en baja, por lo cual la pax cambiaria se mantuvo pese a la aceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Mientras tanto, los activos argentinos muestran una tendencia mixta.

Tras el ruido generado por la interferencia del Gobierno en la salida del nuevo IPC, este martes se conocerá el dato de inflación, reavivando la polémica. En CABA los precios aumentaron 3,1% y las estimaciones privadas a nivel nacional giran en torno al 2,4%.