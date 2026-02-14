De gira por Alemania, Pablo Quirno invitó a invertir en el país: "Todos están mirando proyectos en Argentina" + Seguir en









El canciller fue uno de los disertantes de panel "Materias primas: la geopolítica de los recursos", en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Importante semana de encuentros geopolíticos para el canciller Quirno.

En semanas de importante exposición diplomática de la Argentina, que entrelazaron el anuncio de un acuerdo de comercio recíproco con los Estados Unidos y una reunión bilateral con el canciller chino Wang Yi, Pablo Quirno participó de un encuentro internacional en Alemania para posicionar al país como destino de inversión en la extracción de materias primas.

Se trató de la 62° Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que el canciller argentino tuvo participación en el marco del panel "Materias primas: la geopolítica de los recursos". Su intervención valoró especialmente el rol que puede tener el país como proveedor de minerales críticos para satisfacer la demanda de los insumos tecnológicos. Con ese objetivo, Quirno también mantuvo este viernes un encuentro privado con el ministro de Industria y Desarrollo Tecnológico de Emiratos Árabes Unidos.

El panel estuvo moderado por la periodista Hadley Gamble y fue compartido con el ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide; la canciller congoleña Thérèse Kayikwamba Wagner; la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche; y el director ejecutivo del National Energy Dominance Council de la Casa Blanca, Jarrod Agen.

Pablo Quirno en la Conferencia de Seguridad de Múnich Durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnic, Pablo Quirno destacó que “tenemos las reservas de litio más grandes del mundo: el 20% de las reservas globales están en Argentina” y aseguró que "BHP, Río Tinto, Glencore, todos están mirando proyectos en Argentina y ya están invirtiendo".

Pablo Quirno Minerales Críticos En ese sentido, sostuvo que “la inversión minera es una propuesta a largo plazo. A través de un régimen de inversiones que impulsamos (RIGI), lo que sucedió es que pudimos dar un horizonte temporal gracias a nuestra estabilidad macroeconómica”. “Logramos bajar el costo del capital y así atrajimos financiamiento y tentamos a grandes jugadores globales", añadió y afirmó que “durante los últimos dos años logramos crear las condiciones para que nuestro sector de minerales críticos sea un polo de atracción para las inversiones”.

Asimismo, opinó que "siempre tuvimos los recursos, el capital humano, pero no éramos capaces de crear las condiciones para hacer de Argentina un lugar para invertir a largo plazo" En vistas a las tácticas geopolíticas, el canciller analizó que "hoy todo tiene que tener un propósito estratégico porque es crítico para nuestro crecimiento futuro y para el crecimiento futuro de Occidente. Es por eso que valoramos tanto nuestra asociación estratégica con los Estados Unidos”.