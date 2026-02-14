De cuánto es la fortuna de Ricky Martin, la cifra real tras 40 años de carrera + Seguir en









Uno de los artistas más reconocidos en América Latina, conocé la historia que lo llevó a lo más alto.

El puertoriqueño llevó su bandera a lo más alto gracias a su música. Imagen: Evan Agostini/AP

Ricky Martin es uno de los artistas latinos más exitosos de la historia, con una carrera que abarca música, actuación y proyectos solidarios. El cantante puertorriqueño alcanzó los millones y la fama mundial con el pop latino y se convirtió en una figura clave para la expansión global del género.

A lo largo de más de cuatro décadas vendió decenas de millones de discos, protagonizó giras internacionales y mantuvo una fuerte presencia mediática. Esa trayectoria lo posicionó como uno de los referentes latinos más influyentes del espectáculo. En la actualidad, sigue siendo uno de los artistas con más éxito en popularidad y ganancias.

Ricky Martin Es uno de los artistas con la carrera más exitosa de América Latina. Imagen: Europa FM La historia de Ricky Martin Ricky Martin nació en Puerto Rico en 1971 y desde chico mostró interés por el canto y la actuación. Su primera gran oportunidad llegó cuando ingresó al grupo juvenil Menudo en los años 80, experiencia que le dio exposición internacional y formación artística. Tras dejar la banda inició su carrera solista en español durante los 90, logrando éxito en América Latina y España.

Canciones como “María” lo consolidaron como estrella del pop latino y ampliaron su popularidad fuera del mercado hispanohablante. El salto definitivo al mercado global ocurrió en 1998 con “The Cup of Life” canción que musicalizó el Mundial que se llevó a cabo en Estados Unidos. Luego con el álbum Ricky Martin en inglés, que incluyó el hit “Livin’ la Vida Loca”, se convirtió en una superestrella internacional.

En los años siguientes combinó discos en español e inglés, giras internacionales, actuaciones en televisión y teatro, además de un fuerte compromiso con causas sociales y derechos humanos.

De cuánto es el patrimonio de Ricky Martin Según estimaciones actualizadas en 2026 de sitios especializados en riqueza de celebridades, Ricky Martin posee un patrimonio cercano a los 130 millones de dólares. La mayor parte proviene de la música, giras, residencias artísticas y proyectos comerciales. Además de sus ingresos artísticos, también invirtió en bienes raíces y otros proyectos, lo que contribuyó a consolidar su fortuna a lo largo de una carrera extensa y exitosa en el espectáculo internacional.

