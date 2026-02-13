Estatales y otros gremios convocaron a un nuevo paro y movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados + Seguir en









La medida de fuerza fue anunciada por el Frente de Sindicatos Unidos, que agrupa a ATE, UOM, Aceiteros y las dos CTA, entre otros.

El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) anunció este viernes la convocatoria a un nuevo paro general con movilización al Congreso de la Nación para cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Luego de la masiva marcha de la CGT del miércoles pasado, gremios alistan los cañones y se preparan para salir a la calle en rechazo del proyecto de "modernización laboral" que recibió media sanción en el Senado.

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, uno de los impulsores del frente, llamó a "construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores" para lograr "voltear la ley" o "al menos que se empantane su tratamiento". "No es una utopía", afirmó.

Además de ATE, el FRESU está integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Luz y Fuerza, el Centro de Patrones, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), CTERA y las CTA de los Trabajadores y de los Argentinos.

El sindicalista aseguró que el Gobierno libertario "tomó nota" en las últimas horas de que en la sociedad "crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma" y de "los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral".

Por ese motivo, convocó al paro y movilización gremial para "frenar la corrupción y los sobornos en Diputados". "El miércoles había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones", denunció. Aguiar anunció que el gremio de estatales avanzará en la convocatoria a las "instancias orgánicas" para ratificar la medida de fuerza, con el objetivo de planificar su implementación para cuando Diputados defina la fecha de tratamiento.