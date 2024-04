Marcha universitaria: Ciudad y Nación coordinan un fuerte operativo de seguridad

* 13.00 hs: La Universidad de Buenos Aires realizará una concentración en Plaza Houssay para comenzar a marchar hacia el Congreso de la Nación.

* 15.30 hs: Acto de inicio en Plaza del Congreso.

* 17.00 hs: Inicio de la marcha hacia Plaza de Mayo.

* 18.00 hs: Acto en la Plaza con la instalación de un escenario.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad porteño informó que "se deberá cumplir con las leyes vigentes y respetar el recorrido de la movilización planteado. Las fuerzas de seguridad de la Ciudad tienen como prioridad cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social".

Desafío al protocolo "anti piquete"

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, vienen conversando en este sentido con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien volverá a apelar al protocolo "antipiquete" para liberar las calles de cortes.

La masividad de la convocatoria hará más que difícil que se pueda cumplir con el objetivo de que los manifestantes circulen únicamente por las veredas.

Qué dijo la ministra de Seguridad de la marcha universitaria

A diferencia de la última movilización multitudinaria que se llevó a cabo en la Ciudad de la Memoria, el pasado 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria, en esta oportunidad, no hubo autorización oficial para obstaculizar calles y avenidas. Sin embargo, la propia ministra de Seguridad aclaró que la aplicación del protocolo antipiquetes dependerá de la cantidad de gente que participe de la marcha.

"El protocolo tiene que ver con la cantidad de gente que va, yo conozco más o menos el número de gente que va a ir", reconoció Bullrich anoche en declaraciones televisivas.

La ministra habló de la posibilidad de "provocaciones" por parte de la CGT, la CTA y la izquierda, a los que acusó de "generar una situación para poder movilizarse de acá a la eternidad".

Por su parte, desde la Casa Rosada reconocieron el "reclamo legítimo" de estudiantes de salir a la calle, pero aseguraron que existen unos "pocos dirigentes" que los usan para hacer hacer una apropiación "política" de la marcha.

"La marcha es algo incentivado por la política. Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios", dijo el vocero Manuel Adorni en la conferencia diaria de la Casa de Gobierno.