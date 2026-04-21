Universidades fijan fecha para una nueva Marcha Federal por la implementación de la ley de financiamiento Por Gonzalo Magliano + Seguir en









El escenario central será en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Además, rechazan la propuesta salarial actual del Gobierno y piden por las becas estudiantiles y el desfinanciamiento de la ciencia, entre otros puntos.

Piden la implementación de la ley votada en 2025 que incluye, entre otros ítems, un aumento en una sola vez de un 51%.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió este martes redoblar su reclamo al Gobierno por la implementación de la ley de financiamiento universitario votada el año pasado. Luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario ante la Corte para no pagar, decidieron convocar a una nueva marcha federal para el martes 12 de mayo a Plaza de Mayo.

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La consigna será "Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". Pablo Perazzi, secretario general de Feduba explicó a Ámbito las razones de la convocatoria: "Lo que pedimos es que se cumpla con la ley que tiene tres ítems. Dos que tienen que ver con docentes y no docentes y uno que tiene que ver con estudiantes. Con docentes y nodocentes tienen que recomponer los salarios a como estaban en octubre de 2023".

La comunidad universitaria mantienen un conflicto con el Gobierno, que se niega a pagar los montos establecidos por la ley. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei denunciaron un desfinanciamiento y una pérdida del poder adquisitivo de los docentes y nodocentes. Tras la falta de un acuerdo, el año pasado el CIN y los gremios impulsaron una ley en el Congreso para recomponer parte de lo perdido. Lo consiguieron antes de las elecciones, pero el Gobierno insiste con no pagarla porque, aducen, pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Tras esta negativa, desde las universidades intentaron la vía legal para forzar al Gobierno su implementación. Consiguieron fallos favorables, pero el Ejecutivo apeló cada instancia y terminó presentando un recurso extraordinario ante la Corte para bloquearla, mientras en paralelo planea presentar su propia ley de financiamiento, sin el consenso de las casas de altos estudios. Ante esta negativa, sumado a la actual paritaria propuesta por el Estado, desde el CIN decidieron una nueva marcha.

El CIN está integrado por los gremios FUA, CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA y FATUN. El martes 12 de mayo habrá un escenario central en Plaza de mayo donde se leerá un documento consensuado por todos los actores universitarios, todavía en elaboración.

image Paritarias estancadas, el detonante de la nueva marcha "Lo que terminó de detonar la realización de la marcha fue el insulto de ayer. El Gobierno mandó el instructivo de liquidaciones de los universitarios con un aumento unilateral de 1,7%; es decir, la mitad de la última medición de 3,4 de el INDEC, es un insulto", denunció Perazzi. La paritaria está empantanada, además, por la falta de diálogo entre el Gobierno y los gremios. "El Gobierno hace 18 meses que no recibe a ninguna de las federaciones. Se reúne aleatoriamente con rectores y o rectoras, pero a los que tienen la facultad de cerrar y firmar una paritaria que son las federaciones de docentes y nodocentes no los reciben, no atienden el teléfono", insistió Perazzi. Desde el CIN se entusiasman con una marcha multitudinaria similar a la primera de abril de 2024, en la cual hubo cientos de miles de personas en el centro porteño y otros tantos en el resto del país. Esperan aprovechar el clima adverso del Gobierno, donde todas las encuestas marcan una baja en su aceptación. Si esto afectará en la decisión de la Corte, se verá.

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