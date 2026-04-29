La WWE vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Las superestrellas de WWE de Monday Night Raw se presentarán en el Movistar Arena de Buenos Aires el viernes 11 de septiembre de 2026.

Llega la WWE a la Argentina a 7 años de su última visita.

La WWE regresa a la Argentina. Tras 7 años de ausencia, las superestrellas de WWE de Monday Night Raw se presentarán en el Movistar Arena de Buenos Aires el viernes 11 de septiembre de 2026, en el marco de la WWE South America Live Tour que también recorrerá Quito, Ecuador (9 de septiembre); Bogotá, Colombia (10 de septiembre); y Santiago, Chile (12 de septiembre).

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Para la Argentina, esta será la primera visita de WWE en 7 años. El evento se realizará en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes del país, con capacidad para miles de fanáticos. También marca el regreso de WWE a Ecuador después de 10 años y a Colombia y Chile en 7 años.

Cómo y dónde comprar las entradas para la WWE en Argentina Los fanáticos que deseen acceder a la preventa exclusiva de la WWE South America Live Tour pueden registrarse en: wwe.com/south-american-tour.

Preventa exclusiva BBVA el martes 5 de mayo a las 10:00hs, los clientes BBVA podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés. La venta general será el jueves 7 de mayo a las 10:00hs. Entradas a la venta en movistararena.com.ar

WWE Argentina Precios y ubicaciones Ring Side Trasero $70000

Ring Side Lateral $85000

Platea Baja 4 $110000

Platea Baja 3 $120000

Platea Baja 2 $130000

Platea Baja 1 $145000

Ring Side $160000 *Los precios no incluyen el service charge. WWE Argentina Los asistentes podrán ver en acción a sus superestrellas favoritas de WWE, incluyendo a la Campeona Mundial Femenina Stephanie Vaquer, el Campeón Intercontinental Penta, Seth Freakin Rollins, The Usos, Becky Lynch, Original El Grande Americano, GUNTHER, Oba Femi y muchos más. Fechas del WWE South American Live Tour Miércoles 9 de septiembre - Quito, Ecuador - Coliseo General Rumiñahui

Jueves 10 de septiembre - Bogotá, Colombia -Movistar Arena

Viernes 11 de septiembre - Buenos Aires, Argentina -Movistar Arena

Sábado 12 de septiembre - Santiago, Chile - Movistar Arena

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