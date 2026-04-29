Paro de ATE y el Servicio Meteorológico este jueves 30 de abril: cómo será la medida y por qué afecta a los vuelos

La medida es por la reincorporación de trabajadores despedidos y la revisión del Decreto 274/26 que, según el sindicato, modifica el esquema de funcionamiento del SMN.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 30 de abril, en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno por los despidos.

La medida se da tras declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , que generaron rechazo dentro del sector y reavivaron el conflicto gremial.

Aunque la media de fuerza será todo el día, mantendrán guardias mínimas debido a que se trata de un servicio considerado crítico para la seguridad operacional. Sin embargo, anticipan posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.

Nuevo paro nacional de ATE

ATE dispuso un nuevo paro de alcance nacional que afectará al SMN este jueves 30 de abril. La decisión se tomó en respuesta a los más de 140 despidos efectivos y otros 100 anunciados por el Gobierno y a las declaraciones de Federico Sturzenegger, quien cuestionó la estructura y el funcionamiento del organismo en redes sociales.

A través de su cuenta de X, el ministro aseguró: "El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos. Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos –en la época de los satélites y las comunicaciones- se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología".

"La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos" agregó y continuó: "Podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2048456044498825614?s=20&partner=&hide_thread=false LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

El sindicato rechazó las declaraciones y en respuesta, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, señaló: “Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria”.

Además, detalló que no hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y que en su gestión ya cerraron 5: "Es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023".

En paralelo, cuestionó: "La ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas".

"Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo", explicó.

Y concluyó: "Si el Gobierno realmente quiere mejorar el organismo, debe invertir y reincorporar a los cesanteados. No podemos perder un servicio vital para el país".

Rodolfo Aguiar ATE

Servicio Meteorológico Nacional: cómo será el paro este jueves 30 de abril

Debido a que las tareas vinculadas a la aviación son consideradas esenciales, el SMN mantendrá guardias mínimas para garantizar la emisión de información.

Sin embargo, como el funcionamiento habitual se verá reducido, podría generar demoras en la actualización de datos, informes y alertas tempranas. También se verá afectada la coordinación con otros organismos que dependen de la información climática en tiempo real.

El reclamo incluye la reincorporación de trabajadores despedidos y la revisión del Decreto 274/26 que, según el sindicato, modifica el esquema de funcionamiento del organismo.

SERVICIO METEOROLOGICO

El conflicto se intensificó luego de que los trabajadores ya hubieran anunciado una medida similar para el viernes 24, que finalmente fue levantada a último momento.

Posteriormente, el Gobierno avanzó con una nueva normativa que habilita a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a prestar por cuenta propia o mediante terceros el Servicio Meteorológico aplicado a la aviación (MET), una tarea que hasta ahora dependía del SMN.

Según el esquema, EANA podrá contratar proveedores nacionales o internacionales que “esté en condiciones de brindar el servicio y de suministrar la información meteorológica aeronáutica precisa y necesaria para el adecuado desarrollo de las operaciones aéreas”.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que el sistema de navegación aérea requiere “la prestación ininterrumpida, regular y confiable” de estos servicios, incluida la información meteorológica, cuya disponibilidad es clave para la planificación de vuelos.

Por otra parte, desde la Secretaría de Transporte aclararon que, pese a la nueva normativa, el SMN continuará prestando el servicio a EANA durante un plazo de hasta 180 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

smn

Por qué se verán afectados los vuelos

El impacto más inmediato se verá en el transporte aéreo. La aviación depende de datos actualizados en tiempo real sobre viento, visibilidad, presión atmosférica y tormentas, información que el SMN provee de manera continua para garantizar condiciones seguras de despegue y aterrizaje.

Sin esos reportes, las aerolíneas y los aeropuertos deben extremar precauciones o directamente suspender operaciones porque no pueden garantizar los protocolos de seguridad exigidos por las normativas internacionales y las compañías de seguros. Esto puede derivar en demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

AEROLINEAS ARGENTINAS BOEING 737 MAX Aerolíneas Argentinas adoptó medidas en línea con lo que está ocurriendo con la industria a nivel global.

"El paro va a impactar en la seguridad aérea. Se van a complicar nuevamente los vuelos por culpa del Gobierno", sostuvo Rodolfo Aguiar.

Aunque se garantizarán servicios mínimos por tratarse de un área esencial, el funcionamiento reducido puede afectar la rapidez y disponibilidad de los reportes. Fuentes del sector advierten que la medida podría generar un efecto en cadena sobre la conectividad nacional e internacional, afectando tanto a pasajeros como a la logística de carga.