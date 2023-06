Marijuan acusó a exfuncionarios macristas de querer evitar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner

El fiscal federal Guillermo Marijuan acusó este viernes a exfuncionarios macristas de estar detrás de una presentación para evitar el sobreseimiento de la exmandataria , luego de afirmar que "no hay prueba directa" que vincule a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez .

"No hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta" con relación al manejo del dinero investigado, explicó el fiscal en el marco de una entrevista televisiva que le concedió al canal de noticias C5N, y remarcó: "En esta causa se cuestionó que se sacaron del país sesenta millones de dólares que llegaron a Suiza y parte de ese dinero volvió a Argentina como aportes de capitales para Austral Construcciones. Lo que hay que demostrar es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra".

"Están planteando la posibilidad de ser querellantes. Intentan, si se les reconoce esa condición, apelar lo que eventualmente se decida o plantear la nulidad de mi pedido de sobreseimiento respecto de la expresidenta. Si no lo logran tratarán de hacerlo en la Cámara Federal", analizó Marijuan. "La gente que hace el planteo jamás tuvo acceso a la causa. Me parece que atrás de todo esto están los exmiembros de la UIF (Mariano Federici y María Eugenia Talerico) que no tienen el coraje de presentarse. Se valen de una asociación que es llamativo que en unos días haya podido conseguir fotocopias de 100 cuerpos de expediente", señaló el fiscal.