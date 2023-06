Ruta del dinero: insólita presentación del macrismo para procesar a Cristina Kirchner y correr al fiscal Marijuan

El fiscal, si bien habló de los lazos comerciales entre Kirchner y Lázaro Baez, no encontró elementos como para vincular a la vicepresidenta con las maniobras delictivas de lavado por las que fue condenado en su momento Lázaro Báez. Así pidió sobreseer a la vicepresidenta.

La presentación firmada por Valeria Viola ocurrió cuando la causa se quedó sin acusadores, y cuando se esperaba, por ende, el dictado de un sobreseimiento para Cristina Kirchner en la causa que en su momento se mediatizó como “ruta del dinero”.

La presentación a la que tuvo acceso Ámbito es muy crítica del dictamen de Marijuán que se había basado en un fallo de la Cámara Casación que sostuvo que el delito precedente al de lavado no era la obra pública sino la evasión. Aunque el propio Marijuán cuestionó la decisión de Casación, debió remitirse a los lineamientos del alto tribunal penal.

“Bases” pidió ser querellante, que se dicte la nulidad del dictamen de Marijuán y obviamente que se procese a Cristina Kirchner. Lo curioso es que esta asociación nunca se había presentado hasta ahora en la causa.

¿Qué alega Bases para ser querellante?

La organización pidió “colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados frente a los posibles menoscabos de los valores y principios sustentados, fomentando y promoviendo todas las acciones públicas, administrativas y judiciales que permitan sostener el desarrollo social, económico, cultural, educativo y diseñar políticas públicas que garanticen su protección”.

“Considerando la naturaleza de los hechos investigados en autos, su extraordinaria importancia socio económica y política, queda justificada la intervención de Bases - Asociación Civil en este caso, según su estatuto”, argumentó la organización.

Cuál es el cuestionamiento al fiscal Marijuán

Para la organización, “la postura asumida por la Fiscalía en este proceso viola el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal (art. 9 inc. “a” de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, pues contradice el criterio sostenido por el Fiscal Diego Luciani en la denominada causa “Vialidad” y del Fiscal Mario Villar en la causa Hotesur - Los Sauces, donde se enmarca la relación entre Lázaro Báez y otros cómplices con CRISTINA ELIZABET FERNÁNDEZ de KIRCHNER en una asociación ilícita, tendiente a detraer dinero del Estado a través de la obra pública y transferirlo al patrimonio de esta última, para lo cual fue necesario “lavarlo” o “blanquearlo” para justificar los ingresos”.

“Los argumentos del Fiscal Guillermo Marijuan no son admisibles y atentan contra la independencia del Ministerio Público Fiscal, conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional, que le impone promover la acción en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, dice la presentación de 77 páginas.

Guillermo Marijuan Guillermo Marijuan

Pero ocurre que Casación ha dicho en fallo mayoritario que el delito precedente al lavado de activos no es justamente la obra pública, sino la evasión. Y el caso Hotesur -Los Sauces fue sobreseído. Y además Marijuán fue uno de los grandes impulsores del caso y no puede acusárselo de no haber investigado.

Fuentes judiciales indicaron que el pedido para ser querellante sería rechazado, pero que seguramente el planteo escalará hasta la Cámara Federal porteña de Comodoro Py. Otras voces de tribunales deslizaron, en tanto, que no les llamaría la atención que en la Cámara aceptaran a Bases como querellante, porque ya lo hicieron en algún expediente.

La Ruta del dinero: el caso judicial

Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otra quincena de personas fueron condenados en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4 por haber lavado 55 millones de dólares. En febrero pasado, Casación confirmó la condena pero redujo la pena para Baez y consideró que la obra pública no fue el origen de los fondos que fueron objeto del delito.

Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, entre ellos los dos hijos varones de Báez: Martín, que había sido condenado a nueve años, pasó a seis y medio; Leandro, de cinco a tres en suspenso.

La situación de Cristina estaba en stand by, pero ahora sin acusadores en su contra, el juez Casanello dictaría en lo inmediato su sobreseimiento. El magistrado también rechazaría a la organización Bases como querellante.