Martín Guzmán, duro contra el Gobierno: ''Sofoca a los jubilados, a la clase media y a los trabajadores''

Martín Guzmán , ex ministro de Economía de la Nación durante el mandato de Alberto Fernández, realizó declaraciones este martes en una entrevista, donde le apuntó al Gobierno de Javier Milei y se refirió a las posibilidades de que Cristina Kirchner vuelva al poder.

También se refirió a la relación entre la administración de Javier Milei y el FMI , ya que Guzmán sugiere que ''si hubiese confianza y estuviesen llegando las inversiones'' , el Gobierno no les estaría pidiendo plata.

Martín Guzmán sobre Cristina Kirchner: ''No va a ganar más una elección presidencial''

Otro punto en el que puso foco fue el kirchnerismo, ya que reveló su mirada en torno a una posible vuelta de Cristina Kirchner a la presidencia: ''Pienso que CFK no va a ganar más una elección presidencial ni ella, ni quien ella ponga. Si pone el dedo a Kicillof, Kicillof no gana. Si Axel se convierte en líder, eso sería otra cosa. Pero lo que le genera eso es una disputa con La Cámpora y Cristina. Y no sé si le va a alcanzar el corazón para eso''.