Martín Lousteau sobre el Pacto de Mayo: "Vamos a exigir que se incluya no dolarizar"

Martín Lousteau: "El presidente Milei se contradice"

Minutos después del anuncio realizado por Milei ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes, Lousteau, en su calidad de referente radical, criticó el discurso de apertura de sesiones:

"El Presidente se contradice mucho. Hizo un discurso 95% agresivo en casi todos los rubros, además dando cifras que están mal y apropiándose de logros que no son de él. Y en el 5% final convocó a un acuerdo. A mí los acuerdos me parecen bien, pero es contradictorio. Él es un presidente que no entra en el toma y daca, pero, ¿qué es lo que está haciendo? Está entrando en el toma y daca".

"Me parece bien que haya reculado, que haya recapacitado y que haya repensado que las cosas no están bien en el rumbo que lleva y habilita una discusión más grande o, como fue hasta ahora, no fue una discusión: 10 puntos que no son debatibles y tienen requerimientos previos que son el DNU y la Ley Ómnibus", agregó el senador.

Lousteau pedirá que no se lleve a cabo la dolarización.

Pacto de Mayo: los 10 principios que propone Javier Milei para el nuevo orden económico

En su discurso parlamentario, Javier Milei adelantó los 10 principios para el nuevo orden económico: