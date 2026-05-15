Alfredo Cornejo pone un pie en CABA y busca disputarle territorio a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti

El gobernador de Mendoza lanza su propia fundación este lunes para marcarle la cancha al sector del partido centenario que pisa fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Un nuevo dolor de cabeza para los Macri de cara a las elecciones del año que viene?

En pos de proyectarse a nivel nacional, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pone un pie en Capital Federal . Con el lanzamiento de una fundación, el radical busca marcarle la cancha al sector del partido centenario que pisa fuerte en CABA, y que tiene a Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau como principales referentes. ¿Un nuevo dolor de cabeza para los Macri ?

Este lunes nace la Fundación Deliberar , cuyo presidente será Lucas Clark , prosecretario Administrativo del Senado y, sobre todo, un cornejista de la primera hora. El abogado tendrá como misión la construcción de una alternativa radical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Básicamente, el gobernador de la tierra del vino quiere recalar en el distrito donde tallan el diputado nacional y el vicerrector de la UBA, que se ubica en las antípodas del Gobierno nacional .

Pero para evitar internas partidarias, el dirigente se inclinó por la creación de una fundación que no actuará solo como Think Tank sino también como aglutinador de aquellos porteños que “dejaron de votar a la UCR, porque no se referencian en Lousteau” . Está claro que el perfil de Cornejo es antagónico al del economista.

Las intenciones del gobernador, cuyo mandato vence el año que viene en una provincia donde no existe reelección, son “exportar” sus ideas a la CABA que hoy gobierna el PRO . En una primera instancia, la fundación se dedicará de lleno a la creación de una agenda que tomará algunas de las políticas implementadas por él mismo en Mendoza. Por caso, las medidas en materia de Seguridad y Espacio Público. Luego será el momento de definir los nombres de quiénes podrían ponerla en práctica.

guia michelin jorge macri alfredo cornejo Cornejo desembarca en el principal bastión del PRO.

Por ahora, Deliberar no tiene un candidato a jefe de Gobierno para las elecciones del año que viene. O, al menos, no lo dan a conocer. Aunque, desde el entorno del gobernador plantean que “CABA necesita ser bien gobernada, pero también, bien liderada”. Y cuestionan la gestión de Jorge Macri. “En sus dos primeros años, generó problemas que Horacio Rodríguez Larreta había resuelto, y los va a volver a resolver para 2027”, dicen. Y ponen como ejemplo para sintetizar esa explicación el slogan de campaña de Larreta: “Hay olor a pis”.

En concreto, los cornejistas creen que un referente del estilo del mandatario provincial podría darle una impronta distinta a la gestión porteña. Pero antes de empezar a delinear una agenda propia, aclaran los impulsores de Deliberar, recorrerán el territorio. “Hay que escuchar al porteño y trabajar sobre lo que se va detectando”.

¿Alfredo Cornejo presidente?

La fundación nacerá primero desde la virtualidad. Este lunes se publicará su página web oficial y, más adelante, cuando la agenda se lo permita, el gobernador pisará la CABA para hacer el lanzamiento formal de su Think Tank.

Está claro, con esta jugada, que Cornejo apunta a proyectarse a nivel nacional. En más de una oportunidad, el radical dijo públicamente que quería ser Presidente, y hasta amagó con ser candidato en las últimas elecciones. Finalmente, se inclinó por la candidatura de Patricia Bullrich y, con el triunfo libertario, trabó buen vínculo con el actual mandatario Javier Milei.

Es más, Cornejo es de los gobernadores más cercanos al Presidente, pese a que pregonan discursos distintos. El mendocino no reniega del Estado, sino que propone un Estado bien administrado. Así y todo, Cornejo fue el elegido por Milei para integrar el Consejo de Mayo, como representante de los mandatarios provinciales.

Un dato extra: Cornejo accedió a mostrarse con Manuel Adorni (casualmente el ganador de las legislativas porteñas), quien atraviesa su peor momento en medio de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. Fue durante la inauguración del Parque Solar El Quemado, el primer proyecto aprobado bajo el RIGI que entra en operación.

Con su mandato a punto de vencer, el gobernador intenta fortalecerse para tener incidencia por fuera de Mendoza. “Tiene referentes en casi todas las provincias, y ahora quiere una representación más formal en CABA”, dicen desde su entorno.

Es cierto que Cornejo, hoy, ya influye por fuera de su distrito. Por caso, en Diputados, el bloque de la UCR es conducido por su ladera, Pamela Verasay, y en el Senado, a través de sus dos senadores, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, tiene incidencia dentro del bloque que conduce Eduardo Vischi. La presencia de Clark en la mesa chica que conduce Victoria Villarruel demuestra que sus influencias van más allá de lo estrictamente legislativo.

Un nuevo dolor de cabeza para el PRO

Habrá que ver si el desembarco de Cornejo, más allá de las intenciones a nivel nacional, no será una nueva complicación para Jorge Macri más que para el propio radicalismo. El propio cornejismo reconoce que los votantes de la UCR en la CABA viraron al PRO primero y a La Libertad Avanza después. Su objetivo es volver a seducirlos, con una agenda que no sea “kirchnerismo con buenos modales”, como le achacan al lustoísmo.

karina milei, pilar ramirez y patricia bullrich La Libertad Avanza es el principal adversario del PRO en la CABA.

Sin un candidato de cara a las elecciones de jefe de Gobierno del año que vienec -¿quién sabe?- el radicalismo cornejista no termine inclinándose por la candidatura de Patricia Bullrich –si finalmente se concreta– y así ayudar al Gobierno nacional a desterrar al PRO del distrito que lo vio nacer. Es decir, una especie de revival de las elecciones presidenciales.

Por estos días, el principal contrincante de los Macri en la CABA no es el peronismo ni por asomo, sino La Libertad Avanza. Karina Milei, a través de Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura Porteña, y líder del partido en ese distrito, no hace más que complicarle el juego al alcalde porteño, que aspira –lo dijo públicamente hace unos días– retener la Jefatura en los comicios del año que viene.

Se da por descontado que esa silla será puesta sobre la mesa a la hora de negociar las alianzas PRO-LLA de cara a las elecciones en todo el país. De no haber acuerdo, una competencia con los libertarios, apuntalados por Cornejo, significaría un nuevo dolor de cabeza para Jorge Macri y para el PRO en su conjunto.