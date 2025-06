Martín Menem insiste en que el impacto fiscal de los proyectos que busca aprobar la oposición es del 1,8% del PBI

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1929632301929189542&partner=&hide_thread=false U$S 12.000 MILLONES DE DOLARES



El kirchnerismo y aliados circunstanciales convocan a una sesión para el 4/6 sin transparentar el VERDADERO COSTO PARA EL FISCO.



OD 790

- INCREMENTO MOVILIDAD 2026 0.42% del PBI

- BONO 0.35%,

- TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS 0.50%… — Martin Menem (@MenemMartin) June 2, 2025

Los cálculos de Martín Menem

Menem y su equipo económico, que según pudo constatar este medio se trataría de Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, se habrían basado en los dictámenes de mayoría. Es decir, en los textos que mayor caudal de firmas reunieron en las comisiones en las que se dictaminaron. Y que, por tanto, serán los primeros en tratarse en el recinto.

Pero, vale aclarar algunas cuestiones sobre las estimaciones hechas por Menem y Guberman. Por un lado, que de los debates de comisiones salieron más dictámenes. Las firmas de los proyectos previsionales quedaron plasmadas en un total de 14 dictámenes. Mientras que se dictaminaron 4 proyectos sobre emergencia en discapacidad.

Por una cuestión matemática, apenas se dictaminaron los temas en comisión, los diputados acordaron acercar posiciones, y avanzar con un texto unificado. De lo contrario, ninguna versión reuniría las firmas suficientes ser aprobada y girada al Senado para su sanción definitiva.

Así es que en la previa a la sesión, que se celebra este miércoles a partir de las 12, es una incógnita qué dirá la letra chica de los proyectos que se aprueben en el recinto. Se da por descontado que los bloques deberán ceder, para alcanzar no “la mejor ley, sino la ley posible”. Por eso, en la oposición mencionan que el cálculo de LLA está realizado en dictámenes de mayoría (que a su vez son los que mayor impacto fiscal tienen), pero que finalmente estos nos prosperarán y que, por ende, el impacto será menor.

En otras palabras, no se sabe exactamente el impacto de las leyes previsionales y de Emergencia en Discapacidad porque se desconoce el texto final. Vale aclarar que los dictámenes no son vinculantes. Y que estos pueden ser modificados en el recinto y esto es, precisamente, lo que podría ocurrir este miércoles. O bien, que no prospere el dictamen de mayoría, sino alguno de minoría (es decir, los que no fueron estimados por Menem y Guberman).

El detalle de Menem, en sus redes, fue el siguiente:

OD 791

- Moratoria = 0.2% del PBI.

OD 786

- Discapacidad = 0.3% del PBI.

Esos números, se desprenden, según dijeron desde el entorno del riojano, de los cálculos elaborados en torno al dictamen de mayoría, es decir, los que llevan las firmas de los diputados de Unión por la Patria. Sin embargo, es la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la que se encarga de elaborar los informes de impacto fiscal, si así lo solicitaran los diputados.

Ahora bien, de acuerdo a la OPC, que durante los debates en comisión elaboró sus propios cálculos, esos proyectos tendrían otro impacto fiscal. En algunos casos están en sintonía con los elaborados por LLA, en otros difieren por escaso margen y en otros no hay forma de saber las diferencias ya que la OPC no cuenta con los datos suficientes para realizar las cuentas. Este último punto es el que desconcierta a los bloques que motorizaron la sesión.

Por caso, la prórroga de la moratoria previsional tiene menos peso en el PBI que el que estimaron en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados. “La prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la Ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI”, reza el informe de la OPC. Es decir, un impacto del 0,165% del PBI, y no del 2%, como dijo Menem.

Por otra parte, los diputados avanzaron con proyectos que buscan actualizar el bono de $ 70.000 para la mínima (permanece congelado desde marzo del año pasado); elevar la jubilación mínima; que se recompongan las jubilaciones en un 8,1% por la pérdida que registraron en enero; y que se realicen las transferencias a las cajas previsionales de las provincias, con montos actualizados por la inflación.

Gabriela Brouwer de Koning Los números de Menem sobre los proyectos previsionales no se condicen con los de la OPC. Diputados

Sobre estos temas, que están presentes en distintos proyectos, en la OPC hicieron el siguiente cálculo: “Si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB)”.

Y agregaron: “En caso que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB)”. Es decir, aún tomando este monto más alto, no se alcanza el 0,35% estimado por Menem. Por supuesto, está claro que mientras el oficialismo sobreestima el impacto para justificar un posible veto, en la oposición toman la estrategia contraria para impulsar los proyectos.

La OPC no elaboró más cálculos. De allí que las fuentes consultadas por este medio se mostraron desorientadas. “Tengo a todos los radicalismos buscando de dónde saca los números Menem”, dijo una importante fuente parlamentaria. Por “todos los radicalismos”, hacía referencia a los cuatro bloques integrados por legisladores de la UCR.

“El 0,42% por incremento movilidad y lo de transferencia a provincias es rarísimo”, dijo un diputado que forma parte de la comisión de Presupuesto. Y agregó: “La OPC no hizo en 2025 informes sobre eso sino sobre la moratoria y actualización del bono”.

Otra fuente añadió: “El informe del 2024, dice que el costo con provincias era del 0,13%, no sé cómo dar con el 0,42% y el 0,5%”. “Moratoria da menos y también lo del bono”, aseguraron desde Democracia para Siempre.

Diputados: Los datos de Discapacidad

Según la OPC, el impacto fiscal de la medida que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 2027 ronda los $ 4 billones. Por un lado, de sancionarse la iniciativa, se podría incrementar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – $ 3.627.495 millones. Es decir, entre 0,22% y 0,42% del PBI.

En tanto, la compensación de emergencia a prestadores, el costo fiscal rondaría los $ 278.323 millones. Mientras que la asignación para talleres de producción representaría unos $ 7.160 millones.

Dicho esto, en el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso aclararon que “no es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso”.

Para Menem, el dictamen de mayoría de Discapacidad tendría un impacto del 0,3% del PBI. Es decir, menos que el máximo estimado por la OPC. En este caso pareciera que LLA se inclinó por un promedio.

“Menem tiene que explicar de dónde saca 1 punto del PBI”, dijeron fuentes parlamentarias, que se pusieron a estudiar con lupa el tuit del presidente de la Cámara. Aunque aclararon: “No porque no puedan ser ciertos, sino porque la OPC no lo informa”.

“Hay cosas que no están estimadas, otras que están estimadas con datos viejos”, coincidió otra fuente. Y añadió: “Lo de discapacidad, lo pone en un número que suponemos que es un promedio”. Y remató: “Estamos viendo lo de los US$ 12.000 mil millones”.