Martín Menem sobre Milei: "Menem estaría muy contento de que alguien esté reivindicando lo que hizo"

El riojano Martín Menem se refirió a los lazos entre el ex presidente -su tío- y Javier Milei, además de tomar posición sobre las primeras medidas del gobierno.

En ese marco, el diputado dio una de sus primeras entrevistas en su nuevo rol legislativo, en donde consideró que su tío, Carlos " Menem estaría muy contento de que alguien esté reivindicando lo que él hizo ", en referencia al actual Presidente de la Nación , quien también se rodeó de ex funcionarios de la década de los '90. " Menem no hubiera tenido ninguna duda en votar a Javier Milei porque el modelo de país que plantea es el correcto, es el que le va a permitir a la Argentina salir de este desastre", añadió.

Entrevistado en CNN Radio, se refirió al protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich: "Yo no estoy en contra de que se puedan manifestar, pero la realidad es que la gente eligió un cambio, eligió una transformación. Sabían que era duro, ojalá que todo sea de manera pacífica y que la Argentina se encamine rápidamente hacia las reformas que tenía que hacer para salir adelante. La mayoría de los argentinos eligió otra cosa; no eligió ir a manifestarse a la plaza, no eligió estar en contra de estas medidas, la mayoría de los argentinos eligió a Javier Milei presidente. Dijo que lo que iba a hacer y lo está llevando adelante".