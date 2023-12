Primera baja en el gabinete de Javier Milei: renunció el subsecretario de Medios

Eduardo Roust informó que deja su puesto "por motivos estrictamente personales". "He tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicaciónd el Gobierno", expresó.

"Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido", expresó en un comunicado a la prensa. Posteriormente, aclaró que lo comunicaba de manera informal ya que no había sido nombrado formalmente en ningún cargo.