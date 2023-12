Elecciones en Boca: Javier Milei irá a votar a la Bombonera

milei y macri.jpg Mauricio Macri y Javier Milei.

Elecciones en Boca: qué dijo Macri sobre la posible presencia de Milei

La asistencia del primer mandatario a La Bombonera no fue confirmada de forma oficial, aunque el propio Macri la admitió como una posibilidad concreta en una nota con el canal TyC Sports: "A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo", expresó.