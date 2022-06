¿Qué dijo Matías Kulfas antes de que Alberto Fernández le pidiera la renuncia?

Kulfas negó "amistad" con el sector empresario

"El Gobierno no se sienta con ningún sector empresario como amigo", negó Kulfas. "No tenemos amigos en el sector empresario, lo que tenemos son relaciones con las que buscamos fortalecer relaciones productivas y generar trabajo y mejorar los salarios. Ese es el único objetivo del diálogo y creemos que ha sido fructífero", explicó.

"Hay que incentivar a que inviertan, produzcan más y generen empleo", completó.

Embed https://radiocut.fm/audiocut/kulfas-en-am-750/#.Ypu186dDCyQ.link

El caso Techint

"Tiene que ver con la licitación", sintetizó el funcionario. "Hay un objetivo de que produzcan la mayor cantidad de caños en el país y le vamos a sacar el máximo provecho, es un tema que está establecido de alguna manera con la licitación", insistió.

La relación Alberto-Cristina

Hacia el final de la entrevista, el funcionario fue consultado sobre la presencia de la fórmula presidencial completa en los actos de Gobierno y sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad de que vuelvan a mostrarse juntps. "Ojalá, me parece que es bueno para el país", afirmó.

¿Qué pasó con Matías Kulfas?

El nuevo capítulo de la interna en el Frente de Todos se disparó tras declaraciones de la vicepresidenta en el acto de este viernes por los 100 años de YPF. Cristina le pidió a Alberto Fernández, quien la escuchaba a su lado, que use "la lapicera" en favor de los más necesitados. “El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflicto, que se postule a la presidencia de Suiza”, disparó antes de eso.

Minutos después, llegó vía WhatsApp a los teléfonos de la prensa un off desde el Gabinete económico cuestionando a Cristina Kirchner. Este sábado por la mañana el kirchnerismo, desde Energía Argentina -la ex Enarsa-, respondió con dureza y acusó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de armar "operaciones" contra la vicepresidenta dado que Kulfas es un funcionario de la línea de Alberto Fernández.

"A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", arranca el comunicado de Energía Argentina.

El comunicado contiene capturas de Whatsapp de mensajes difundidos a la prensa desde el ministerio de Desarrollo Productivo, en respuesta a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Una vez que desde Energía emitieron el comunicado, la vicepresidenta lo replicó con un mensaje: "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente".