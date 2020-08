Habló Darío Nieto luego de que se conocieran los mensajes que borró de su celular

"Sigo como siempre a disposición de la justicia, y daré las explicaciones que sean necesarias para demostrar que las acusaciones contra mi persona son absolutamente falsas e inventadas", publicó Nieto en su cuenta de Twitter.

El ex secretario de Macri consideró "llamativo" que su indagatoria se pida "sin pruebas justo el día después de la marcha en la que miles de argentinos se manifestaron en contra de la reforma judicial".

Según reveló este medio, en el peritaje realizado a su teléfono celular los fiscales Cecilia Incardona y Sebastián Eyherabide determinaron que "se ha probado, a pesar de que la nombrada (Susana Martinengo) lo ha negado en su indagatoria, que los informes remitidos por Saez y Araque los envió a Darío Nieto".

"Del celular de Nieto, en particular de su block de notas, se desprende que el nombrado conocía especialmente el entramado ilícito que aquí se investiga, y por supuesto a Susana Martinengo", añadieron los fiscales.

Entre las notas que Nieto eliminó de su celular, se encuentran mensajes reveladores como el siguiente escrito el 19 de junio de 2020 a las 18:55 en el block de notas: "Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-. Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info). Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo".

Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherarbide solicitaron el lunes la indagatoria de Nieto y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal a políticos, empresarios, dirigentes sociales, líderes religiosos y periodistas que tramita en Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.

Lo requirieron a través de un escrito que le presentaron al juez federal Juan Pablo Augé, a quien le solicitaron, además, que cite a una veintena de exespías y a la exempleada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, para que amplíen sus respectivas declaraciones indagatorias, dado que ya habían sido convocados por el juez Federico Villena, apartado de la causa.