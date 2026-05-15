Mauricio Macri buscó diferenciar al PRO y defendió la identidad del partido frente a Javier Milei

El expresidente encabezó un acto en Olivos junto a dirigentes bonaerenses y aseguró que el PRO “dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”. También reclamó sostener una voz propia frente al Gobierno y apuntó contra Axel Kicillof.

Mauricio Macri volvió a ponerse al frente del PRO y aprovechó un acto en Olivos para marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei , en medio de una relación cada vez más tirante entre ambos espacios. Durante una actividad en el Club Galicia, el expresidente defendió el perfil del partido y sostuvo que “el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”.

El encuentro formó parte de la gira “Próximo Paso”, con la que Macri busca reposicionar al PRO de cara al armado electoral rumbo a 2027. En su discurso, insistió en que el partido acompañó al oficialismo “sin pedir nada a cambio”, aunque dejó en claro que seguirá señalando diferencias con la gestión libertaria. “Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance”, afirmó ante dirigentes bonaerenses y militantes.

Acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez , y el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo , el exmandatario también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionó al peronismo por sostenerlo como figura central de la oposición. Además, reivindicó el rol del PRO en el Congreso y defendió la necesidad de consolidar reformas económicas vinculadas al equilibrio fiscal y la desregulación.

"En la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita. En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo", fue la arenga más fuerte del encuentro a cargo de Martínez, la anfitriona y jefa comunal de Vicente López quien además es vicepresidenta del partido.

Macri cerró el acto con un llamado a sostener el rumbo económico y a fortalecer la presencia del PRO en la provincia de Buenos Aires, distrito que considera clave para cualquier proyecto nacional. El mensaje también funcionó como una señal interna: el ex presidente busca evitar que el partido quede absorbido por La Libertad Avanza mientras crecen las tensiones por el armado político y electoral.

MAURICIO MACRI CRISTIAN RITONDO Mauricio Macri, junto a Cristian Ritondo y Soledad Martínez. PRO

El PRO bonaerense busca ordenarse mientras crecen las tensiones con La Libertad Avanza

La actividad fue organizada por Cristian Ritondo y Soledad Martínez, y reunió a dirigentes y legisladores del espacio en medio del debate interno sobre la relación con el Gobierno. Participaron, entre otros, Fernando De Andreis, Martín Yeza y Florencia de Sensi, además de referentes porteños como Darío Nieto, Rocío Figueroa y Laura Alonso.

En el encuentro también sobrevoló la discusión por el futuro liderazgo del partido. Alonso y De Andreis forman parte del grupo que impulsa una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri, aunque cerca del ex mandatario evitan confirmar definiciones electorales.

La convocatoria apuntó a mostrar volumen político en la provincia de Buenos Aires y comenzó a delinear el trabajo territorial de cara a las elecciones del año próximo. Con intendentes, legisladores y dirigentes se analizó especialmente la gestión de Axel Kicillof, eje sobre el cual el PRO busca construir una alternativa provincial.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la presentación de Radar PBA, una plataforma impulsada por Martín Yeza para relevar el estado del sistema educativo bonaerense. La iniciativa busca cubrir, según plantean en el partido, la falta de datos oficiales sobre infraestructura y desempeño escolar, en línea con los cuestionamientos que el PRO viene realizando sobre la gestión provincial.