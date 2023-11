Mercedes Miguel será la ministra de Educación de Jorge Macri en CABA

Se trata de Mercedes Miguel, quien fue titular de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa nacional durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) y actualmente es directora general de Planeamiento e Innovación Educativa y es miembro del Comité Directivo de UNESCO 2030. Cuenta con formación en periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en pedagogía del Institute for the Future of Learning de la Universidad de Harvard.