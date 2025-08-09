"Milei o Peronismo": Fuerza Patria realizó su primer acto en la Ciudad de Buenos Aires

El mismo se realizó en el Sindicato del Vidrio. Estuvieron presentes el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, y el exsecretario de comercio, Guillermo Moreno.

El Partido Justicialista porteño y Principios y Valores, espacio liderado por Guillermo Moreno, dieron inicio el viernes a la agenda de actos de campaña de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro tuvo lugar en la sede del Sindicato del Vidrio, con la presencia destacada del senador Mariano Recalde y del propio Moreno.

Bajo el lema “Milei o Peronismo”, el acto volvió a mostrar a Moreno con un referente de La Cámpora, en medio del debate por la unidad de cara a las elecciones de octubre . En ese escenario, el exsecretario de comercio planteó: “La manera de ampliar es recuperar, recuperar los votos peronistas que en las últimas elecciones hemos perdido".

También dijeron presentes el titular de Principios y Valores, Guillermo Moreno; el secretario general del Vidrio, Horacio Valdez; y dirigentes como Pimpi Colombo y Gustavo Mendelovich.

En su pedido a recuperar los votos perdidos, Moreno detalló: "En algún momento esos votos fueron para Macri, y en las últimas elecciones fueron para Milei. Hoy, crecer significa recuperar, porque además los votos que perdimos valen doble: cada voto que recuperamos de un compañero que votó a Milei vale doble, resta allá y suma acá”.

Por su parte, Recalde, cuyo nombre suena como candidato a renovar su banca en el Senado por CABA, afirmó: “El pueblo porteño es mayoritariamente peronista y tenemos que ir a buscar a todos . Frente a Milei, un gobierno libertario que defiende a la oligarquía y repite la historia de Macri, De la Rúa y la dictadura, el que paga siempre es el pueblo”.

La semana anterior, Moreno había compartido un acto con Máximo Kirchner en Hurlingham; esta vez, la foto fue junto a otro referente de La Cámpora y del PJ.

En ese marco, Recalde insistió: “Nos toca recuperar al peronismo y al país. Tenemos un gobierno que golpea a los jubilados, persigue a periodistas y artistas, y ajusta al pueblo. Por eso debemos recuperar la calle: el peronismo es trabajo, producción, solidaridad y comunidad organizada. Cuando el pueblo se organiza, el peronismo vuelve, y el peronismo va a volver”.

La unidad del peronismo en CABA, sin Juan Grabois

El peronismo porteño concretó una ampliación de la unidad que había presentado en mayo bajo la denominación Es Ahora Buenos Aires. Esta vez, el nuevo espacio —Fuerza Patria— sumará a Principios y Valores, del exsecretario de Comercio, y a Seamos Libres, armado del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que incluye al Movimiento Evita.

Tal como adelantó a Ámbito el presidente del PJ porteño el objetivo para las elecciones de octubre era integrar más sectores y así ofrecer una alternativa a Milei en el plano nacional y al PRO en la Ciudad. La confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena contra Cristina, que derivó en prisión domiciliaria, aceleró la cohesión interna y el acercamiento de las distintas líneas a la conducción partidaria.

karina, jorge, recalde larreta El PRO cedió ante La Libertad Avanza, el PJ amplió unidad y exJuntos lanzaron "Hagamos Futuro"

La inscripción formal de la alianza se realizó el miércoles. En el acta, Fuerza Patria quedó conformada por el PJ de CABA, el Frente Renovador, el Partido de la Victoria, Nueva Dirigencia, Kolina, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido Solidario, el Partido de la Concertación F.O.R.J.A., el Partido del Trabajo y del Pueblo, Avancemos por el Progreso Social, Principios y Valores, Seamos Libres, el Frente Grande e Izquierda Popular.

La novedad fue la ausencia de Patria Grande, el espacio que conduce el dirigente social Juan Grabois, que decidió no firmar el acuerdo. En el kirchnerismo destacan que la decisión no fue consultada con Cristina Kirchner: "Fue una decisión personal de Juan, Cristina quería la unidad".

Sin embargo, dirigentes del PJ porteño confirmaron a Ámbito que los candidatos de Patria Grande podrían sumarse a las listas el 17 de agosto. “Las negociaciones siguen”, señalaron. Una situación similar atraviesa Unidad Popular, liderada por Claudio Lozano.