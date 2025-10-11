"Reformas" y "sacrificio": las primeras palabras de Diego Santilli tras ser confirmado como cabeza de lista

La Libertad Avanza llega a las elecciones con su lista definida, dejando en claro el reemplazo de Espert por Santilli, y la estrategia electoral de la fuerza que lidera Javier Milei en territorio bonaerense.

Diego Santilli se pronunció este sábado tras ser confirmado por la Cámara Nacional Electoral como el candidato a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) , ocupando el lugar que dejó José Luis Espert . En segundo lugar permanecerá Karen Reichardt .

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Santilli expresó: “ Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta. Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena ”.

La decisión del tribunal electoral revoca un fallo previo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla , y se basó en la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) , que establece que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género.

En su fallo, la Cámara Nacional Electoral cuestionó que Ramos Padilla “se haya apartado injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente”. Además, señaló que el juez desatendió precedentes del tribunal en casos análogos para diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente relativo a senadores nacionales.

La Libertad Avanza apeló el fallo que rechazó reimprimir las boletas

La confirmación de Santilli como cabeza de lista se produce mientras resta conocerse la definición judicial sobre la reimpresión de boletas, un aspecto clave de cara a las elecciones. En ese sentido, La Libertad Avanza pidió que se revoque la resolución de la Junta Electoral bonaerense de no aceptar dicho proceso.

El pedido se originó tras las renuncias de tres candidatos -José Luis Espert, Lucía Bernardoni y María Gabriela Gobea-, y buscaba que las boletas reflejen la nómina final oficializada.

En su presentación, los apoderados del espacio cuestionaron lo que calificaron como una “dilación indebida” y falta de imparcialidad del juez electoral, al señalar que las demoras procesales afectaron la igualdad entre las fuerzas políticas. También sostuvieron que la “imposibilidad material” invocada por la Junta fue “autoinducida” por sus propias demoras.

El escrito citó al Ministerio del Interior, que durante la audiencia del 8 de octubre informó que la reimpresión era viable en términos técnicos, económicos y de tiempo, y que el proceso podía completarse en cinco días. El espacio argumentó que la negativa vulnera el derecho de los ciudadanos a votar de manera informada consagrado en los artículos 1, 37 y 38 de la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.