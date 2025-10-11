SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de octubre 2025 - 21:07

Cómo queda la lista de La Libertad Avanza en Provincia tras el fallo favorable a Diego Santilli

En primer lugar quedaría Diego Santilli, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Todavía queda definir si LLA logrará la reimpresión de las boletas. En las originales aparece José Luis Espert.

Tras el fallo, En primer lugar quedaría Diego Santilli, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

Tras el fallo, En primer lugar quedaría Diego Santilli, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

La Cámara Nacional Electoral le dio este sábado una buena noticia a La Libertad Avanza (LLA) tras el escándalo narco. Estableció que corresponde que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del oficialismo, ocupando el lugar que dejó José Luis Espert. En segundo lugar permanecerá Karen Reichardt.

En un fallo difundido este sábado, el tribunal electoral revocó el fallo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, argumentando la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) que "expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género".

Informate más

El propio Diego Santilli reaccionó a la decisión en sus redes sociales: "Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta. Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena".

Boleta Única PBA
Todav&iacute;a por definir si LLA lograr&aacute; que se reimpriman las boletas para el 26 de octubre.

Todavía por definir si LLA logrará que se reimpriman las boletas para el 26 de octubre.

De esta manera, la lista de candidatos en Provincia quedará como era el deseo de LLA. En primer lugar quedaría Diego Santilli, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja, el principal armador político del oficialismo en territorio bonaerense.

Así quedaría la lista de LLA en provincia de Buenos Aires.

  • Diego Santilli
  • Karen Reichardt
  • Sebastián Pareja
  • Gladys Noemi Humenuk
  • Alejandro Angel Carrancio
  • Johanna Sabrina Longo
  • Alejandro Oscar Finocchiaro
  • Miriam Del Carmen Niveyro
  • Sergio "Tronco" Daniel Figliuolo
  • Giselle Castelnuovo
  • Álvaro García
  • María Florencia De Sensi
  • Joaquín Patricio Ojeda
  • María Luisa González Estevarena
  • Hernán Urien
  • Andrea Fernanda Vera
  • Javier Sánchez Wrba
  • Ana Valeria Tamagno
  • Rubén Darío Torres
  • Martina Daniela León Espinosa
  • Mario Osmar Saavedra
  • Bárbara Patricia Lerín
  • Hugo Alberto Ferreyra
  • Susana Gabriela Conte
  • Ignacio Roberto Salaberren
  • Roxana Elizabet Mirna Cavallini
  • Eduardo Hugo "Lalo" Creus
  • Mirta Narzi Wide
  • Damian Andrés Selem
  • Karina Gabriela García
  • Luis Enrique Green
  • Paula Beatriz Canegallo
  • Mauricio Imperatori
  • María Alejandra Belén
  • Enzo Nicolás Di Fabio

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias