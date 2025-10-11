Cómo queda la lista de La Libertad Avanza en Provincia tras el fallo favorable a Diego Santilli







En primer lugar quedaría Diego Santilli, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Todavía queda definir si LLA logrará la reimpresión de las boletas. En las originales aparece José Luis Espert.

La Cámara Nacional Electoral le dio este sábado una buena noticia a La Libertad Avanza (LLA) tras el escándalo narco. Estableció que corresponde que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del oficialismo, ocupando el lugar que dejó José Luis Espert. En segundo lugar permanecerá Karen Reichardt.

En un fallo difundido este sábado, el tribunal electoral revocó el fallo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, argumentando la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) que "expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género".

El propio Diego Santilli reaccionó a la decisión en sus redes sociales: "Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta. Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena".

Boleta Única PBA Todavía por definir si LLA logrará que se reimpriman las boletas para el 26 de octubre.

De esta manera, la lista de candidatos en Provincia quedará como era el deseo de LLA. En primer lugar quedaría Diego Santilli, seguido de Karen Reichardt y Sebastián Pareja, el principal armador político del oficialismo en territorio bonaerense.

Así quedaría la lista de LLA en provincia de Buenos Aires. Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Noemi Humenuk

Alejandro Angel Carrancio

Johanna Sabrina Longo

Alejandro Oscar Finocchiaro

Miriam Del Carmen Niveyro

Sergio "Tronco" Daniel Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Florencia De Sensi

Joaquín Patricio Ojeda

María Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Fernanda Vera

Javier Sánchez Wrba

Ana Valeria Tamagno

Rubén Darío Torres

Martina Daniela León Espinosa

Mario Osmar Saavedra

Bárbara Patricia Lerín

Hugo Alberto Ferreyra

Susana Gabriela Conte

Ignacio Roberto Salaberren

Roxana Elizabet Mirna Cavallini

Eduardo Hugo "Lalo" Creus

Mirta Narzi Wide

Damian Andrés Selem

Karina Gabriela García

Luis Enrique Green

Paula Beatriz Canegallo

Mauricio Imperatori

María Alejandra Belén

Enzo Nicolás Di Fabio