La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anunció este sábado que Fuerza Patria llevará el caso a la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó a Diego Santilli a encabezar la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre.
Fuerza Patria apelará el fallo que habilitó a Diego Santilli para encabezar LLA en PBA
Consideran que la resolución perjudica la paridad de género y afecta a varias candidatas de su espacio.
“Iremos a la Corte”, afirmó Galmarini en redes sociales, donde cuestionó que la decisión de la CNE carece de “razón legal” y la definió como el “capricho de un partido político que no confía en sus candidatos”.
Los motivos de la apelación
La legisladora bonaerense electa criticó además que la resolución relega el encabezamiento de una mujer, desplaza a otras 16 mujeres un puesto en la lista y afecta a dos candidatas que renuncian para acomodar la estrategia electoral del espacio liberal.
Además, la ex titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) advirtió que la decisión constituye un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género”. “Siempre perdemos a las mujeres”, sentenció en referencia al desplazamiento de Karen Reichardt, ahora segunda candidata a diputada de LLA.
El fallo de la CNE revoca una decisión previa del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que había autorizado el reemplazo de José Luis Espert por Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA.
El tribunal fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso un varón. Por lo tanto, la CNE determinó que quien debía ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.
