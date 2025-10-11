Nuevas escalas de campaña: Javier Milei protagonizará actos en Chaco y Corrientes







El Presidente continúa encabezando las recorridas electorales en provincias. Tiene previsto un encuentro con el gobernador Leandro Zdero.

Milei continúa su visita a provincias en la previa de las elecciones.

A dos semanas de las elecciones legislativas, Javier Milei recorrerá dos de los distritos más poblados del norte argentino: la capital provincial de Chaco, Resistencia, y la ciudad de Corrientes. En la antesala a un nuevo viaje a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, el mandatario se mostrará junto a los candidatos a diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tal como lo hizo el pasado sábado, a donde visitó Santa Fe y Entre Ríos, el Presidente de la Nación visitará dos provincias en un mismo día. Al igual que esa vez, en donde solo pudo reunirse con el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio, Milei se encontrará con el gobernador chaqueño Leandro Zdero pero no tiene previsto cruzarse con Gustavo Valdés, rival electoral del sello libertario en Corrientes.

Durante la última semana, el Presidente también apuntaló la campaña en la provincia de Buenos Aires con recorridas en Mar del Plata y San Nicolás. Su objetivo es protagonizar la captación de votos y reencausar la disputa electoral en el distrito más populoso del país, en donde La Libertad Avanza quedó herida luego de la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional, en medio de una investigación judicial en su contra por lavado de dinero del narcotráfico.

milei parana Milei en Paraná, el sábado 4 de octubre.

La agenda de Javier Milei en Chaco y Corrientes La primera escala de Javier Milei será en Chaco, provincia que visitó en julio de este año para inaugurar un templo de la Iglesia evangélica Portal del Cielo. En la ciudad de Resistencia, buscará encontrarse con sus seguidores en la céntrica Plaza Belgrano, en donde los operativos de seguridad iniciaron en la noche del viernes. Allí estará junto al gobernador Leandro Zdero, los candidatos a diputados nacionales -Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero- y senadores nacionales -Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, quien además es la vicegobernadora provincial-.

Luego de una reunión con Zdero se espera que cruce el Puente General Manuel Belgrano hacia la ciudad de Corrientes, en donde recorrerá la Costanera desde las 17 horas. La tónica del acto se reiteraría: comitiva alrededor del Presidente, que le hablará a sus seguidores con un megáfono. Milei se mostrará junto a la reconocida primera candidata a diputada nacional por la provincia, Virginia Gallardo, quien es secundada en la lista por Isidro Eloy Gapel Rekosup. La pasada visita del Presidente a la provincia fue en febrero del 2024, cuando fue a recibir un reconocimiento del Club de la Libertad. A comienzos de octubre, un local partidario de La Libertad Avanza fue escrachado con consignas antisemitas que amenazaban directamente a Javier Milei.