Motosierra de Javier Milei: denuncian el despido de 120 trabajadores en la Biblioteca Nacional

LA BIBLIOTECA NACIONAL SE RESPETA. ACÁ NO SOBRAN TRABAJADORXS A poco más de cien días de iniciado el gobierno de Javier Milei el conjunto de la clase trabajadora está sufriendo un brutal ajuste que implica una abrumadora transferencia de ingresos en beneficio de las minorías empresarias. Esto ha redundado en un espiral inflacionaria con paritarias bajo amenaza, por debajo del índice de precios y con la reciente noticia de un techo fijado, donde la pregonada libertad desaparece. Este combo sumado a la liberación de tarifas de servicios, la licuación de las jubilaciones, los aumentos de transporte, la suspensión de la obra pública, el reparto de alimentos y medicamentos a los sectores más necesitados y el retaceo de los fondos coparticipables a las universidades nacionales y el conjunto de las provincias configuran un cuadro de desastre social inocultable. Los decretazos inconstitucionales y las leyes anti-laborales son hasta ahora el fallido instrumento con el que un gobierno desquiciado y negacionista pretende legitimar su miseria planificada. En la Administración Pública Nacional, el retiro del Estado y el desprecio por sus trabajadores y trabajadoras se ha hecho presente desde el primer día con cierres de organismos, desarme de políticas públicas y miles de despidos que crecen semana a semana. Para nosotrxs esta historia ya es conocida, cada vez que asume una administración neoliberal lo más fácil y cobarde es apuntar a nuestros puestos y tareas, sin importar nuestro esfuerzo cotidiano ni mucho menos el sustento diario de nuestras familias. En particular los organismos de Cultura y Capital Humano hemos sido objeto de una violenta estigmatización por parte de la gestión libertaria. Expresión de la misma son los más de cien despidos efectuados en la última semana de marzo, enviados en nuestra Biblioteca Nacional por Susana Soto Pérez, en entusiasta cumplimiento de lasdirectivas enviadas por la ministra Sandra Petovello. (Sigue en comentarios)