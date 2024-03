ATE desafía a Javier Milei con "ocupaciones pacíficas" de ministerios ante posibilidad de despidos masivos

Antes, en declaraciones radiales, el trabajador del PAMI se refirió a los dichos del mandatario, quien señaló que ese universo de empleados podría no ver renovados sus contratos: "El Presidente no conoce el Estado. Sólo hace falta aplicar el sentido común para saber que no se podría reducir la planta funcional de la Administración Pública en esa cantidad".