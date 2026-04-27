Elías Suárez abrió las sesiones en Santiago del Estero: fuerte contraste con Nación y doble bono para estatales

El gobernador dio su primer mensaje anual ante la Legislatura, en el marco del 206° Aniversario de la Autonomía Provincial. Discurso centrado en un Estado presente, inversión social y crecimiento económico. El senador nacional Gerardo Zamora calificó como "desastre" la gestión nacional.

Con las calles colmadas de vecinos y militancia partidaria que se congregaron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, el gobernador Elías Suárez ofreció este lunes su primer mensaje anual de gestión ante los representantes de la Legislatura .

El acto, que coincidió con el 206° Aniversario de la Autonomía Provincial, tuvo como eje central la figura de un Estado presente y activo, en contraste con las políticas de ajuste que implementa la gestión del presidente Javier Milei.

En un contexto económico nacional adverso, Suárez anunció el pago de dos bonos para los empleados públicos provinciales y exhibió los números récord del sector productivo , en una clara apuesta por mostrar gestión frente a la crisis que atraviesa el país. El jefe provincial celebró los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo y Trabajo con los gremios estatales, que ya habían derivado en un aumento del 42,4% para los agentes de la administración pública desde febrero, con un piso salarial de $1.130.000.

Pero el eje estuvo puesto en los bonos, al confirmar -al de $250.000 otorgado el pasado febrero- que el próximo 30 de abril se sumará el Bono del Día del Trabajador de $600.000 para todos los empleados públicos provinciales. Además, los sueldos de abril se abonarán los días 28 y 29, como sucede todos los meses.

También anticipó que habrá un Bono Aguinaldo de $1.200.000, que será pagado en dos cuotas iguales de $600.000 durante junio y julio. Y también ratificó la continuidad del Bono de Fin de Año, que se hará efectivo en tres partes, aunque su monto será definido en los próximos meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EliasSuarezSDE/status/2048812170780057824?s=20&partner=&hide_thread=false Mi compromiso es seguir reafirmando un rumbo que tiene que ver con el trabajo, con la producción, con la educación, con la seguridad, con la salud y con la presencia eficiente del Estado. Por eso voy a seguir trabajando con responsabilidad y siempre junto al pueblo.



Que Dios… pic.twitter.com/yZEWypwLqA — Elias Suárez (@EliasSuarezSDE) April 27, 2026

"Cada peso que el Estado vuelca al bolsillo de nuestros trabajadores vuelve a circular en nuestra economía local. Se transforma en consumo en nuestros comercios, en movimiento en nuestras pymes y en actividad para nuestros emprendedores", expresó el mandatario, en una frase que resume la filosofía de su gestión: el gasto público como palanca de desarrollo local.

Crecimiento productivo récord

Si los bonos fueron el anuncio social del discurso, los números del sector productivo fueron el argumento económico. Suárez destacó que, pese al escenario nacional complejo, Santiago del Estero logró "afianzar su posicionamiento como una de las economías más dinámicas del norte argentino", al anticipar una campaña con resultados históricos, impulsada por la expansión de la superficie sembrada. Los principales cultivos, con la soja, el maíz, trigo y algodón, mostraron un fuerte desempeño, consolidando a la actividad algodonera como la más importante a nivel nacional, puntualizó.

De todos modos, Elías Suárez enfatizó la diversificación productiva como una estrategia clave, al haberse incorporado al mundo agropecuario santiagueños los campos con poroto, garbanzo y sésamo, además del crecimiento de la producción hortícola. En ganadería, destacó mejoras en los sistemas de producción por incorporación de tecnología, genética y prácticas sustentables, junto con el desarrollo del sector caprino y el impulso a la producción porcina con agregado de valor.

El mandatario atribuyó estos resultados a "la intervención activa del Estado", citando medidas como la digitalización de trámites y la implementación de la receta fitosanitaria digital, que agilizan la gestión para los productores. También resaltó la incorporación de nuevas plantas industriales en sectores clave, que contribuyen a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía local. "Hemos sostenido una política basada en la planificación, la inversión y la presencia activa del Estado en todo el territorio", sintetizó Suárez, para diferenciar a su provincia con el discurso de reducción del Estado que predomina desde la Nación.

Estado presente

El mensaje anual también fue un repaso de las políticas públicas en marcha. En educación, Suárez ratificó la prioridad de su agenda con medidas estructurales: la cobertura de 250 cargos de base y 468 horas cátedra en 93 localidades, y el lanzamiento de concursos de oposición para 312 cargos de director y vicedirector, con la exigencia obligatoria de residir en la zona de la institución. "Queremos directores con raíces, que entiendan la realidad de sus alumnos y el contexto local", explicó. También destacó que el 100% de las instituciones educativas de la provincia -1.511 edificios escolares- ya cuentan con conectividad a internet, incluso en parajes remotos, acompañados con sistemas de energía solar.

En infraestructura, el gobernador mencionó obras hídricas como la ampliación del Canal de la Patria y la optimización del sistema de riego del río Dulce; obras viales como la pavimentación de las rutas 21 y 211, la repavimentación de la ruta 1 y la construcción de la autovía en la ruta 9 que une a la capital provincia con Las Termas de Río Hondo; y viviendas: 2.385 finalizadas y próximas a entregarse, y 2.370 en ejecución. En salud, citó nuevos hospitales, postas sanitarias, incorporación de camas, equipamiento y profesionales; mientras que en seguridad, destacó la incorporación permanente de efectivos a la Policía provincial, junto con tecnología y ciencia aplicada para la prevención del delito.

"Venimos a reafirmar un rumbo que tiene que ver con el trabajo, con la producción, con la educación, con la seguridad, con la salud y con la presencia eficiente del Estado", cerró Suárez, ante una Legislatura y una plaza colmada. Y agregó: "Ese rumbo no lo construye un gobierno solo, lo construimos entre todos".

Zamora, sin filtro: "La economía es un desastre"

Mientras Elías Suárez exhibió gestión desde la Legislatura, a pocos metros el senador nacional Gerardo Zamora –líder y conductor del oficialista Frente Cívico- ofreció un diagnóstico demoledor de la situación nacional, una vez que terminó el discurso. Consultado por varios medios sobre el rumbo económico del país, el exgobernador no se anduvo con rodeos: "Es un desastre lo que está ocurriendo con las medidas del Gobierno. Hay gente que ha tenido que sacar créditos para pagar la factura de la luz y jubilados que ya no acceden a sus medicamentos básicos", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GZamoraSDE/status/2048826237406134514?s=20&partner=&hide_thread=false Esta mañana participé en el Parque Aguirre, de los actos centrales del 206° aniversario de la Declaración de nuestra Autonomía Provincial . pic.twitter.com/5RELR4qdmC — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) April 27, 2026

Zamora enfatizó que la eliminación de subsidios y los aumentos desconsiderados en los servicios, sumados a la falta de control de precios, han generado un endeudamiento asfixiante en las familias argentinas y el cierre de comercios e industrias. Y fue tajante sobre la sostenibilidad del modelo: "Si esto no se revierte, no es sostenible en el tiempo", sentenció. "Solo hay que preguntarle a la gente en la calle, el ciudadano común sabe perfectamente que este tipo de economía no se puede aguantar más", agregó, en una clara respaldo a la estrategia de Suárez de mantener un Estado activo frente al ajuste nacional.

El calendario sigue en otras provincias

La apertura de sesiones de Elías Suárez forma parte de un calendario de discursos provinciales que continuará el próximo 1 de mayo. Ese día, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca) serán los protagonistas de sus respectivas aperturas de sesiones ordinarias.

Cornejo encabezará el acto en la Legislatura de Mendoza con un discurso que hará foco en minería, obras y seguridad. Passalacqua hará lo propio en Misiones, donde ya se organiza el acompañamiento oficial para la ceremonia en la Cámara de Representantes. Jalil, por su parte, repetirá la fórmula del año pasado, cuando abrió sesiones en el Cine Teatro Catamarca.