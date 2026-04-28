El Gobierno oficializó la designación de Fernando Herrmann como secretario de Coordinación de Infraestructura

Mediante un decreto, el Ministerio De Economía confirmó la renuncia de Frugoni, que admitió no haber declarado propiedades en Estados Unidos, y nombró a su reemplazante en el cargo.

La renuncia se produjo tras la difusión de información sobre inmuebles adquiridos entre 2020 y 2022 que no habían sido informados ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.

El Gobierno formalizó la renuncia de Carlos Frugoni como secretario de Coordinación de Infraestructura, luego de que se conociera que no había declarado al menos siete propiedades en Miami ante organismos oficiales.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 286/2026 publicado en el Boletín Oficial, donde también se confirmó la designación de su reemplazante, el arquitecto Fernando Herrmann .

El Gobierno apostó por un reemplazo interno para sostener la continuidad en un área clave para obras, concesiones y coordinación de inversiones.

La renuncia se produjo tras la difusión de información sobre inmuebles adquiridos entre 2020 y 2022 que no habían sido informados ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA , lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.

El propio Frugoni reconoció la situación y afirmó: “Cometí un error”, al admitir que estaba en proceso de regularizar la declaración de sus bienes.

Según registros del condado de Palm Beach, se identificaron al menos cinco propiedades en distintas localidades de Florida, con valores cercanos a los u$s215.000 cada una.

El caso derivó en denuncias judiciales por presunto ocultamiento patrimonial, que quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.

Decreto 286/2026 designacion herrmann

En paralelo, el patrimonio declarado por el exfuncionario mostró un crecimiento significativo en los últimos años, con inversiones en múltiples empresas y depósitos en el exterior.

En cuanto a la nueva designación, Herrmann venía desempeñándose como secretario de Transporte y ahora pasará a ocupar el área de Coordinación de Infraestructura. Su lugar será asumido por Mariano Ignacio Plencovich.

El cambio en el gabinete había sido anticipado por el Ministerio De Economía y se concreta en medio de repercusiones internas por el caso, que fue calificado como “grave” por distintos sectores del oficialismo.

Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante de Carlos Frugoni en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura

Arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con formación de posgrado en administración de empresas, Herrmann construyó un perfil técnico vinculado a infraestructura y gestión. En el sector privado acumuló más de tres décadas al frente de su estudio profesional y también fue socio gerente de una firma orientada a desarrollos constructivos.

Su recorrido también incluye actividad académica en distintas instituciones, entre ellas la FADU, la UNSAM y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, una trayectoria que en el Gobierno destacan como parte de un perfil “de gestión” para una secretaría sensible en la estrategia de inversión y concesiones.

El cambio se produjo luego de la salida de Frugoni, que dejó el cargo tras quedar bajo cuestionamiento por omisiones en sus declaraciones patrimoniales. El área que ahora tomará Herrmann tiene peso en la coordinación de proyectos de infraestructura, licitaciones y articulación de obras bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Con el movimiento, Caputo busca cerrar rápidamente la crisis abierta por el caso Frugoni y sostener la hoja de ruta de infraestructura sin alterar el esquema de conducción del área. La apuesta oficial es por un reemplazo de continuidad, pero con mayor blindaje técnico y político.