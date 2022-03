Moyano mete más presión al FDT: “Si hay ajuste salimos a la calle”

“A nadie le gusta acordar con el FMI porque son los chupasangres del mundo, pero no aprobar el acuerdo hubiera generado un descalabro. No fui al Congreso durante el debate del acuerdo con el FMI porque tenía otras cosas que hacer. Guzmán nos tranquilizó y nos aclaró que no iba a haber ninguna reforma: ni previsional ni laboral”, sostuvo en el hijo del jefe camioneros en declaraciones radiales.

Moyano no asistió al debate en comisión para debatir el proyecto que contempló el entendimiento con la entidad financiera; y por la CGT participaron Héctor Daer, referente del gremio de la Sanidad cercano al Presidente, y Carlos Acuña, aliado de Luis Barrionuevo.

A la vez, Moyano se desmarcó del respaldo absoluto que la CGT le brindó a Alberto Fernández tras conseguir el aval legislativo por el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con tono cauto, el sindicalista advirtió que activará protestas sociales si el acuerdo con el organismo de crédito supone un ajuste.

A su parte, el líder gremial reafirmó los reclamos de Camioneros ante el Gobierno en torno al alcance de la cobertura de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART).

“Con algunos ministros nunca fuimos amigos. Yo defiendo a los Camioneros. Los reclamos a (Claudio) Moroni y a (Carla) Vizzotti fueron legítimos. Son momentos, no significa que vayamos a romper con el Gobierno. Son tema superados”, aclaró.

Por otro lado, le bajó el precio a la interna del oficialismo y manifestó que no cree que las tensiones se agudicen.

“Una vez que se calmen las aguas, vamos a estar todos juntos de vuelta. Es bueno que haya debate”, aclaró Moyano, quien integra la mesa nacional del PJ, sin precisar tiempos para eso.